Départ de De Zerbi : Le voyage dangereux de l'OM !

La rédaction

L’OM entre dans le sprint final du championnat et se met au vert à Rome pour optimiser ses chances de qualification en Ligue des champions. Mais ce choix soulève des inquiétudes : Roberto De Zerbi reste dans le viseur de plusieurs clubs italiens, dont la Roma. Et les échos venus d’Italie continuent de semer le doute.

Alors que Roberto De Zerbi fait l’objet de nombreuses rumeurs l’envoyant en Italie, l’OM a décidé de faire sa mise au vert à Rome. Une décision prise pour se concentrer à 100 % sur le championnat et maximiser les chances de qualification en Ligue des champions.

Un voyage dangereux...

Mais les supporters de l’OM ont de quoi s’inquiéter à propos de ce voyage. On apprend ce mardi dans La Gazzetta dello Sport que l’AC Milan et… la Roma seraient toujours intéressés par la venue de Roberto De Zerbi. Bien qu’actuellement concentré sur sa mission à l'OM, les sirènes italiennes pourraient bien faire chavirer le coach olympien.

De Zerbi à la Roma ?

Une légende de la Roma, Francesco Totti, s’est d’ailleurs confiée à Fabrizio Romano en affirmant vouloir voir l’actuel entraîneur de l’OM rejoindre la Louve : «Si je devais choisir un jeune entraîneur, je choisirais De Zerbi. Il a de grandes qualités et une vision claire de la façon de former l’équipe. C’est un gars exceptionnel, il s’investit corps et âme. S’ils (les dirigeants, ndlr) devaient prendre une autre voie, je le choisirais.»