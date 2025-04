Kylian Mbappé souffre, l'annonce du Real Madrid !

Alexis Brunet

Mercredi soir, le Real Madrid se rend sur la pelouse de Getafe pour un match très important en championnat. Une rencontre que loupera Kylian Mbappé, car ce dernier est blessé et il souffre, selon Carlo Ancelotti. Toutefois, le Français a de grandes chances d’être de retour samedi pour la finale de la Coupe du Roi.

La fin de saison s’annonce particulièrement mouvementée pour le Real Madrid. D’abord, le club espagnol est toujours à la lutte avec le FC Barcelone pour le titre en Liga. Pour le moment, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont quatre points de retard sur le Barça et il reste six matches de championnat. Cela est encore jouable, mais il faudra commencer par s’imposer contre Getafe ce mercredi.

Mbappé forfait contre Getafe

Pour affronter Getafe, le Real Madrid ne pourra pas compter sur Kylian Mbappé. Alors que le Français était suspendu contre l'Athletic Bilbao, Carlo Ancelotti a affirmé en conférence de presse que le Français allait manquer le prochain match car il est blessé. Ses propos sont rapportés par AS. « Ils (Kylian Mbappé et Ferland Mendy) ne sont pas prêts pour demain, mais ils vont s’entraîner ces jours-ci et je pense qu’ils seront tous les deux disponibles pour le match de samedi (finale de la Coupe du Roi contre le Barça). Il (Mbappé) souffre de sa blessure, car il ne peut pas aider l'équipe. Il fait tout pour être présent samedi. »

Le Barça a gagné ses trois derniers matches contre le Real Madrid

Kylian Mbappé ne sera pas de trop samedi contre le FC Barcelone, car le Real Madrid doit retrouver le chemin de la victoire face à son plus grand rival et, par la même occasion, gagner un nouveau titre. En effet, les trois derniers affrontements entre les deux clubs ont été remportés par les coéquipiers de Pedri, avec notamment un succès en finale de Supercoupe d’Espagne le 12 janvier dernier (2-5). À noter que, le 11 mai, Madrilènes et Barcelonais se retrouveront pour le dernier Clásico de la saison, qui pourrait bien valoir son pesant d’or.