Clash à l'OM, la punition de De Zerbi !

Alexis Brunet

Ces prochains jours, l’OM ne s’entraînera pas du côté de la Commanderie. En effet, le club phocéen a décidé de prendre la direction de Rome pour une grande mise au vert et pour gérer au mieux la fin de saison. Ce n’est toutefois pas une punition, contrairement à ce qu’avait décidé Roberto De Zerbi après la défaite contre Reims (3-1) et qui avait valu à l’entraîneur italien quelques tensions avec son vestiaire.

L’OM ne dispute pas de coupe d’Europe cette saison, pourtant les Marseillais se déplacent à Rome ce mardi. Ce n’est pas pour y affronter un club italien, mais plutôt pour une grande mise au vert. Roberto De Zerbi a pris cette décision afin de focaliser ses joueurs sur l’objectif du club phocéen en cette fin de championnat : la qualification en Ligue des champions. Ce voyage devrait durer plusieurs jours, mais il pourrait bien être poussé jusqu’à la fin de la saison si le besoin s’en fait sentir.

Pas une punition pour les joueurs

Un voyage donc très important, mais qui n’est pas très courant dans le football français. Cela se fait plus du côté de l’Italie, d’où est donc originaire Roberto De Zerbi. Une décision qui ne serait pas à prendre comme une punition d’ailleurs, mais qui serait plus une façon de se mettre dans une bulle et de préparer au mieux les derniers matches de la saison, afin d’accrocher la qualification en Ligue des champions qui est essentielle pour l’OM et qui ferait un grand bien aux finances du club.

De Zerbi a déjà puni son groupe

Si Roberto De Zerbi n’a donc pas l’ambition de punir son groupe avec cette décision, il l’a déjà fait par le passé. Selon les informations de L’Équipe, l’entraîneur italien avait décidé, après la défaite face à Reims le 29 mars dernier (3-1), de rallonger les séances d’entraînement à la Commanderie. Cela avait eu des conséquences, car les relations entre le coach de l’OM et son vestiaire s’étaient alors tendues.