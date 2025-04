Vinicius Jr à Paris, l’annonce choc !

Pierrick Levallet

Un véritable scandale a retenti à Paris en octobre dernier. Vinicius Jr était annoncé comme le grand favori pour le Ballon d’Or 2024. Mais à la surprise générale, c’est Rodri qui a été sacré. Le milieu défensif de Manchester City a été l’un des éléments clés de l’Espagne dans sa victoire à l’Euro 2024. Le Real Madrid a donc été outré par la cérémonie à Paris, tout comme la plupart des Brésiliens. Mais André Cury, lui, voyait un autre joueur du Real Madrid être plus méritant que Vinicius Jr.

«Pour moi, le Ballon d'Or était pour Bellingham»

« En tant que Brésilien, je peux vous dire que le football est une passion, mais pour moi, le Ballon d'Or était pour le Real Madrid, mais pour Bellingham pour une raison très simple : c'est un milieu de terrain qui travaille défensivement, mais qui contribue aussi devant le but avec 28 buts et 17 passes décisives dans la saison » a d’abord expliqué l’agent brésilien dans un entretien accordé à AS.

«Il faut respecter le résultat»

« Si un milieu de terrain ne gagne pas le Ballon d'Or, quand le gagnera-t-il ? C'est aussi un peu disproportionné car lorsque Modric l'a remporté, il n'avait pas ses chiffres. De plus, Bellingham a été vice-champion d'Europe. Je lui aurais donné, mais c'est un vote. Il faut respecter le résultat. Rodri est un grand joueur, comme Bellingham et Vinicius. Un seul pouvait gagner » a ensuite ajouté André Cury.

S’il était favori en 2024, Vinicius Jr va avoir des chances très minces de remporter le Graal cette année. Le Real Madrid a été éliminé dès les quarts de finale de la Ligue des champions par Arsenal. Et les performances de la star de 24 ans cette saison sont nettement moins convaincantes que celle passée.