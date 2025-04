Vinicius Jr, un transfert de rêve annoncé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une saison assez délicate pour le moment, Vinicius Jr est clairement ciblé par l'Arabie saoudite depuis l'été dernier. Le pays, qui a émergé sur la planète football ces dernières années, souhaite attirer le Brésilien dans ses filets même s'il va falloir lâcher une énorme somme. A l'approche de l'été, la possibilité de le voir rejoindre l'Arabie saoudite reste probable.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2027 pour le moment, Vinicius Jr est actuellement le joueur le plus cher de la planète puisque sa valeur est estimée à 200M€. Le Brésilien de 24 ans a débarqué dans le club espagnol en 2018 mais depuis un moment maintenant, son potentiel avenir en Arabie saoudite est souvent évoqué. Le voir partir cet été n'est pas impossible selon la presse internationale après sa saison compliquée.

Vinicius Jr sur le départ cet été ?

Déjà ciblé par l'Arabie saoudite l'été dernier avec un contrat à 1 milliard d'euros, Vinicius Jr pourrait recevoir de nouvelles offres pour aller jouer dans ce championnat où de nombreuses stars sont parties terminer leur carrière pour la plupart. Dans le cas du Brésilien, qui a encore de longues années devant lui, c'est aussi pour ouvrir la voie à d'autres profils plus jeunes. Et d'après les informations du journaliste de Sky Sports Florian Plettenberg, plusieurs dirigeants et agents de Bundesliga et d'Europe, directement ou indirectement liés au Real Madrid, savent qu'un transfert estival de Vinicius Jr en Arabie Saoudite n'est pas totalement exclu.

Un transfert record en vue

Pour réussir à convaincre Vinicius Jr, le royaume sait qu'il faudra lâcher un énorme chèque mais au vu des performances actuelles du Brésilien, on se dit que l'appel de l'argent pourrait suffire. En attendant la fin de la saison, les Saoudiens continuent de rêver et d'espérer. Vinicius Jr aura encore l'occasion de se rattraper avec le Real Madrid au cours des prochaines semaines.