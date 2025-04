De Zerbi - Démission : Rupture totale, c'est la panique à l'OM !

Axel Cornic

Rien ne va plus à l’Olympique de Marseille, qui avec sa défaite face à l’AS Monaco (3-0) voit la qualification en Ligue des Champions se compliquer. Et pour ne rien arranger, les tensions semblent se multiplier autour de Roberto De Zerbi, que les médias italiens annoncent avec insistance du côté de l’AC Milan.

Si on souhaitait s’offrir une crise de fin de saison, on ne pouvait pas faire mieux à Marseille. Sportivement, l’OM traverse une période extrêmement compliquée avec une seule victoire sur les cinq derniers matchs de Ligue 1. Et la dernière défaite en date fait très mal, puisque l’AS Monaco a pris la deuxième place aux hommes de Roberto De Zerbi, mettant le feu aux poudres.

Une fin de saison infernale

Actuellement troisièmes, les Marseillais vont devoir vite réagir, puisque derrière la concurrence pousse très fort avec Strasbourg, mais surtout le LOSC. D’ailleurs, le déplacement au stade Pierre Mauroy du 5 mai prochain s’annonce primordial en cette fin de saison, au cours de laquelle l’OM n’aura pas le droit à l’erreur. Et ça se terminera en feu d’artifice, avec la réception du Stade Rennais au Vélodrome, pour la dernière journée de Ligue 1 le 18 mai.

De Zerbi pourrait quitter l’OM

Mais le contexte sportif ne semble pas être la seule inquiétude à l’OM ! D’après les informations de Calciomercato.com, il y aurait eu une réelle cassure entre Roberto De Zerbi, son staff et une partie du vestiaire marseillais. D’ailleurs, le coach italien pourrait bien finir par céder aux sirènes de l’AC Milan, qui cherche un nouvel entraineur pour remplacer Sérgio Conceição. Et il pourrait bien partir moins d’un an après son arrivée à Marseille et ce, même en cas de qualification en Ligue des Champions, le grand objectif fixé au début de la saison.