Jay-Z s'invite dans le mercato de l'OM !

Axel Cornic

Un premier gros dossier se dessine déjà pour l’Olympique de Marseille, à quelques semaines du début du mercato estival 2025. Recruté pour 8M€, Luis Henrique pourrait en effet être vendu autour des 30M€, avec des clubs comme le Bayern Munich, Newcastle et l’Inter qui souhaiteraient s’attacher ses services.

Repositionné au poste de milieu droit, Luis Henrique s’est totalement relancé. L’ancien attaquant est l’un des meilleurs joueurs de l’OM cette saison et ses prestations semblent avoir dépassé les frontières de la Ligue 1. Cela fait en effet plusieurs jours déjà que la presse italienne évoque l’intérêt prononcé de l’Inter, qui aimerait le recruter avant le début du Mondial des clubs le 15 juin prochain.

Luis Henrique pourrait rentrer dans l’histoire de l’OM

La vente du Brésilien pourrait être un sacré coup pour l’OM, où on aurait fixé un montant minimum de 30M€ pour son transfert. Si cela se confirme, il entrerait directement dans le top 3 des meilleures ventes de l’histoire du club phocéen ! L’actuel record est détenu par Michy Batshuayi (39M€) suivi de Didier Drogba (38,5M€), tous les deux transférés à Chelsea. Mais Luis Henrique pourrait rejoindre à la troisième place un certain Franck Ribéry, qui avait été transféré au Bayern Munich en juillet 2007 pour 30M€ (16M€ de part fixé, 10M€ en 2008, et 4M€ de bonus).

Jay-Z veut l’envoyer à l’Inter

D’après les informations de Il Corriere dello Sport, le joueur aurait d’ores et déjà donné son accord à l’Inter, qui peut notamment compter sur un soutien de taille avec Roc Nation. L’agence, créé en février 2013 par le rappeur américain Jay-Z, gère la carrière de Luis Henrique et verrait en effet d’un très bon œil ce transfert. Un travail de l’ombre aurait été déjà lancé pour espérer trouver un accord, avec l’OM qui ne semble toutefois pas vraiment vouloir baisser le prix de son joueur.