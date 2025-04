F1 - Verstappen : La clause secrète qui peut tout changer !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Troisième du classement du championnat du monde, Max Verstappen a pu constater un début de saison animé chez Red Bull, qui a rapidement échangé Liam Lawson contre Yuki Tsunoda. Ancien directeur des opérations au sein de l’écurie autrichienne, Richard Hopkins a quant à lui révélé l’existence d’une clause permettant au Néerlandais de choisir ses coéquipiers chez RB.

Le début de saison 2025 aura été animé chez Red Bull. Alors que Max Verstappen tente de rivaliser avec les McLaren, l’écurie autrichienne a tranché dans le vif en décidant de rétrograder Liam Lawson, pourtant prometteur, chez Racing Bulls. Le jeune Néo-Zélandais a été remplacé par Yuki Tsunoda après seulement deux courses, ce qui n’a pas été véritablement été apprécié par le quadruple champion du monde, qui a publiquement exprimé son mécontentement face à cette décision.

« Max a une clause dans son contrat lui permettant de choisir son coéquipier »

Pourtant, Max Verstappen aurait pu s’opposer à cette décision par le biais d’une clause présente dans son contrat. Selon Richard Hopkins, ancien directeur des opérations chez Red Bull, le Néerlandais a la possibilité de choisir son coéquipier au sein de l’écurie. « Je ne vois pas Red Bull recruter un numéro deux clairement défini, si on peut le dire dans ces termes. Mais Max veut clairement que toute l’attention soit portée sur lui au sein de l’équipe et n’a pas besoin d’un coéquipier pour le défier. Max a une clause dans son contrat lui permettant de choisir son coéquipier, comme l’ont fait d’autres pilotes comme Michael Schumacher et Nigel Mansell par le passé », a révélé ce dernier, relayé par Next-Gen Auto.

« Il a vu en Lawson quelqu’un de plus performant que Tsunoda à moyen terme »

« Et même si ce n’est peut-être pas écrit pour des questions de légalité en termes de droit du travail, je suis sûr que Max a toujours son avis verbal sur la question. Il l’a depuis le départ de Ricciardo. Mais il ne veut pas quelqu’un d’inférieur, surtout en ce moment. Il préférerait probablement quelqu’un de plus talentueux que ce qu’il a vu récemment. Il a vu en Lawson quelqu’un de plus performant que Tsunoda à moyen terme. Mais Red Bull ne peut plus attendre et développer un pilote alors que les performances sont médiocres actuellement », conclut Richard Hopkins.