F1 : «Problèmes» avec Red Bull, Verstappen fait une annonce !

Septième des qualifications et sixième de la course, Max Verstappen a vécu un week-end difficile lors du Grand Prix de Bahreïn. Le Néerlandais estime que Red Bull a encore beaucoup de travail à réaliser, mais s’est voulu optimiste avant le GP d’Arabie Saoudite, où il espère pouvoir faire la même performance qu’au Japon.

Après une décevante septième place à l’issue des qualifications du Grand Prix de Bahreïn, la course ne s’est pas vraiment mieux passée pour Max Verstappen. Ce dernier a longtemps été bloqué derrière Pierre Gasly, avant de finalement réussir à le dépasser dans le dernier tour pour finir à la sixième position, à plus de 34 secondes du vainqueur, Oscar Piastri.

« Nous avons encore beaucoup de travail à faire sur la voiture pour nous amener là où nous devons être »

« Bahreïn a été un week-end assez difficile pour nous et les choses ne se sont pas vraiment bien passées du tout. Nous avons rencontré des problèmes qui nous ont mis en difficulté, et nous avons encore beaucoup de travail à faire sur la voiture pour nous amener là où nous devons être », a expliqué Max Verstappen, dans des propos relayés par GP Blog. Mais à l’approche du Grand Prix d’Arabie Saoudite, où il s’était imposé la saison dernière, le quadruple champion du monde en titre voit des signes positifs et estime que la RB21 sera plus performante.

« Ce devrait être une meilleure course pour nous »

« Cependant, l'année dernière, Jeddah a été un bon circuit pour nous, et c'est un véritable circuit semi-urbain à haute vitesse qui est plaisant à conduire », a ajouté Max Verstappen. « Typiquement, il y a moins de dégradation des pneus sur ce circuit, donc naturellement ce devrait être une meilleure course pour nous. Nous avons un dernier effort, ceci étant la troisième course et le dernier week-end du triptyque, donc espérons pouvoir trouver plus de vitesse et produire une performance similaire à celle du Japon. »