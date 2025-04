Tensions à l’OM, le vestiaire veut éjecter deux joueurs ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les langues se délient dans le vestiaire de l'OM. Les cadres reprocheraient à certains leur attitude nonchalante et leur manque d'implication sur le terrain. Deux joueurs en particulier seraient ciblés : Luis Henrique, mais aussi Mason Greenwood. L'attaquant anglais brille, ces dernières semaines, par son irrégularité, et cela a été repéré en interne.

« J’ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie de se battre pour aller en Ligue des champions. C’est compliqué, je ne sais pas quoi dire ». Après la défaite sur la pelouse du Stade de Reims le 29 mars dernier, Adrien Rabiot avait taclé ses coéquipiers, sans cibler un joueur en particulier. Mais selon RMC Sport, il est vrai que deux attaquants brillent par leur inconstance ces dernières semaines : Luis Henrique et Mason Greenwood.

Le vestiaire se divise

Plusieurs griefs leurs sont reprochés comme celui de ne pas faire les efforts sur le terrain ou de manque de hargne, alors que l’OM se bat pour une qualification en Ligue des champions. Leur avenir incertain à Marseille peut aussi expliquer cette absence de mordant. Pour l’instant, Luis Henrique et Mason Greenwood conservent la confiance du staff et notamment de Roberto de Zerbi, quitte à agacer certains cadres, mais aussi Medhi Benatia.

De Zerbi, dernier soutien de Greenwood

Il y a encore quelques semaines, après une rencontre face au RC Lens, le directeur sportif de l’OM avait espéré une sanction forte de la part de Roberto de Zerbi. Punition, il y a eu, mais elle n’a pas été suffisante. Laissés sur le banc au coup d’envoi face à l’équipe de Will Still, les deux attaquants sont finalement entrés en jeu en seconde période. Un choix qui a laissé pantois Benatia, qui voulait que son entraîneur frappe fort, pour créer un électrochoc. Ça n’a pas été le cas, et on ne peut pas dire que Luis Henrique et Mason Greenwood aient brillé pour leurs performances sur le terrain ces dernières semaines.