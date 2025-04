Rabiot - OM : Un malaise avec Greenwood révélé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Défait par le Stade de Reims samedi (3-1), Adrien Rabiot avait la tête des mauvais jours. Au micro du diffuseur, le milieu de terrain de l'OM n'avait pas hésité à tacler publiquement ses coéquipiers, sans citer une individualité. Mais selon Eric Di Méco, il est possible que le joueur visé soit Mason Greenwood.

Capitaine de l’OM après la sortie sur blessure de Leonardo Balerdi, Adrien Rabiot a mal vécu la défaite face à Reims samedi. « J’ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie de se battre pour aller en Ligue des champions. C’est compliqué, je ne sais pas quoi dire » a confié le milieu de terrain tricolore sans cibler un joueur en particulier. Mais pour Eric Di Méco, ce message pourrait être adressé à Mason Greenwood, dans le dur en ce début d’année 2025.

Greenwood se fait tacler en direct

« Je suis déçu par l’attitude. Les dirigeant ne l’ont pas survendu, c’est juste que quand tu es pauvre au niveau offensif, tu attires la lumière. Et surtout tu es dépendant de ce joueur et tu le mets dans un confort. Il faut faire confiance au coach (…) Là je me dis que le mec était à Getafe, on l’a mis dans la lumière et disparaît ensuite de la circulation. A la limite, je comprends que certains joueurs ont envie de le recadrer. Il y a un gros problème de comportement et d’état d’esprit selon moi » a confié l’ancien joueur de l’OM sur le plateau du Super Moscato Show.

« Il doit vraiment être en dessous des autres »

Di Méco soutient a décision de Roberto de Zerbi de se passer de ses services. « Quand un entraîneur est prêt à se priver de son joueur le plus important, c’est qu’à l’entraînement il doit vraiment être en dessous des autres. En match, il est aussi capable disparaître dans le match, mais dans la saison aussi » a-t-il déclaré ce mardi.