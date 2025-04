OM : De Zerbi est parti, le coup de poker

Amadou Diawara

Alors que l'OM est en crise, Roberto De Zerbi a pris ses distances. En effet, le coach marseillais s'est mis en retrait lors de certains entrainements de cette semaine. S'il préparait les séances, Roberto De Zerbi a voulu brouiller les pistes concernant ses choix pour le prochain match de Ligue 1 contre Toulouse ce dimanche.

L'OM est en grande difficulté depuis quelques matchs. En effet, le club présidé par Pablo Longoria s'est incliné à quatre reprises lors des cinq derniers rendez-vous de Ligue 1. Pour relancer son équipe, Roberto De Zerbi a décidé de se mettre à l'écart lors de quelques entrainements de cette semaine. S'il a préparé toutes les séances, il a tenu à entretenir le flou concernant ses futurs choix. L'OM recevant le Toulouse FC ce dimanche soir au Vélodrome.

«Roberto De Zerbi s'est mis en retrait»

« Pas facile de deviner la composition de l'OM avec cette semaine agitée, a lancé Florent Germain dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi. Roberto De Zerbi s'est mis en retrait de l'animation des séances pendant deux, trois jours. Il préparait l'entrainement, mais il a voulu créer cette incertitude par rapport aux choix qu'il fera. Je pense que les relations ou tensions entre certains joueurs et le coach - on a très bien compris que beaucoup de leaders le suivaient, mais que c'était plus compliqué avec d'autres - ça peut avoir un impact sur les choix. C'est logique, il va aller un peu à la guerre avec ses hommes, certains coachs le font. En tous cas, il y a une liste d'absents. Gouiri, Nadir et Murillo sont incertains. C'est quand même un coup dur. Hojbjerg est forfait. Je l'ai vu en salle tout à l'heure. Il faisait des exercices avec le sourire, mais il ne sera pas dispo. Balerdi est évidemment blessé. Luiz Felipe est toujours out à cause de sa cuisse + Harit et Moumbagna blessés pour une durée un peu plus longue ».

«Il a voulu créer cette incertitude»

Dans la foulée, Florent Germain a dévoilé la composition probable de l'OM. « Une compo pourrait se dégager avec les hommes valides et dispos. Rulli dans les buts. Si on reste sur une défense à 5 : Cornelius, Kondogbia, on verra le rôle de Rongier s'il joue dans les trois ou un peu plus haut, Luis Henrique et Merlin sur les côtés. Bennacer - Rabiot au milieu de terrain, et je pense qu'il y aura une compo un petit peu plus offensive avec Maupay titularisé, aux côtés de Greenwood et peut-être de Jonathan Rowe, qui aurait un coup à jouer », a annoncé le journaliste français sur les ondes de RMC Sport.