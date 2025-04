30M€ : L’OM a recruté une légende ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse après la victoire de l’OM contre Toulouse dimanche soir (3-1), Roberto De Zerbi a notamment évoqué le magnifique but de Mason Greenwood. L’occasion pour le technicien italien d’affirmer qu’il a bien l’intention de faire de l’ailier anglais l’un des meilleurs joueurs ayant porté le maillot marseillais.

L'été dernier, l'OM a décidé de miser sur Mason Greenwood, recruté pour 30M€, bonus compris, en provenance de Manchester United. Et malgré une saison en dents-de-scie, l'ailier anglais peut devenir une légende de l'OM à en croire Roberto De Zerbi après la victoire contre Toulouse (3-2).

Greenwood, le projet fou de De Zerbi

« Greenwood est un talent naturel. Tout le mérite en revient à sa mère et son père. Et moi, je suis ici pour l’aider à devenir plus complet. Quand il a besoin d’être embrassé, d’avoir une parole de soutien, je la donne volontiers. Et quand je dois le pousser pour qu’il en donne plus, je dois aussi le faire car c’est mon travail », a confié l’entraîneur de l’OM en conférence de presse avant d’en rajouter une couche.

«Il y a eu tant de grands joueurs ici mais je pense que Greenwood a les qualités pour que l’on s’en souvienne ainsi»

« Je voudrais surtout l’aider à faire qu’on se souvienne de lui, dans ce stade et pour ces supporters, comme un des plus grands joueurs qui aient joué ici au Vélodrome. Il y a eu tant de grands joueurs ici mais je pense que Greenwood a les qualités pour que l’on s’en souvienne ainsi. Et j’essaie de le faire progresser », ajoute Roberto De Zerbi.