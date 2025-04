ASSE : Scandale en Ligue 1, il sort du silence !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche soir en clôture de la 30ème journée de Ligue 1, l'ASSE recevait l'OL dans un derby qui s'annonçait bouillant. Les Lyonnais voulaient oublier leur désarroi de la Ligue Europa et ils repartent avec une terrible défaite alors qu'un événement a fait beaucoup parler. Lucas Stassin, l'homme du match, a commis une faute grave sur Corentin Tolisso, obligé de quitter la pelouse, mais il a vu son carton rouge être annulé. Il s'est expliqué sur son geste.

Comme toujours dans un derby entre l'OL et l'ASSE, l'ambiance était au rendez-vous. Mais sur la pelouse du Stade Geoffroy-Guichard dimanche, les Lyonnais ont vécu un épisode particulier qui n'a pas manqué de faire polémique. La soirée était déjà très longue avec l'interruption du jeu pendant près de 45 minutes après la blessure d'un arbitre assistant pour un jet de projectile lancé par un supporter stéphanois. L'annulation du carton rouge a beaucoup de mal à passer.

Gros carton sur Tolisso

En réussissant à ouvrir le score dès la 10ème minute, Lucas Stassin donne l'avantage aux Verts qui étaient un peu plus tranchants que leurs rivaux. Quelques minutes plus tard, ce même joueur se rend coupable d'une vilaine semelle sur Corentin Tolisso, qui lui vaut directement un carton rouge. Mais après vérification de la VAR, l'arbitre de la rencontre François Letexier lui attribue finalement un carton jaune. Tolisso, lui, a été obligé de quitter le terrain sur civière les larmes aux yeux. On craint une blessure qui l'obligerait à s'absenter plusieurs semaines.

« Ce n'était pas mon intention de le blesser »

La physionomie du match a changé avec l'annulation de l'expulsion de l'attaquant puisqu'il réussira à donner l'avantage aux siens plus tard dans le match en inscrivant le deuxième but. Une défaite difficile à avaler pour l'OL qui ne comprend pas pourquoi l'arbitre est revenu sur sa décision. « Je suis un peu étonné qu'il me mette le rouge direct, je pensais prendre jaune parce que c'est vrai que j'arrive en retard. Mais je ne voulais pas lui faire mal, il protège bien la balle avec sa cheville. Ce n'était pas mon intention de le blesser en tout cas ! » assure Lucas Stassin au micro de DAZN après la rencontre.