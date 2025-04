Cyclisme : Pogacar donne rendez-vous à Van Aert et Van der Poel...

Alexandre Higounet

Alors qu’il vient de terrasser ses adversaires, et notamment Wout Van Aert et Mathieu Van der Poel, sur le Tour des Flandres, Tadej Pogacar n’a pas hésité à leur adresser un message à peine la ligne d’arrivée franchie. Histoire de bien les marquer psychologiquement après sa démonstration des Flandres...

Tadej Pogacar voulait une revanche après son « échec » à Milan San Remo, son grand objectif du début de saison, où il n’était pas parvenu à décrocher Mathieu Van der Poel dans le Poggio et s’était fait dominer par ce dernier au sprint. Il l’a obtenue de façon magistrale sur le Tour des Flandres dimanche, concassant ses adversaires les uns après les autres au fil des monts, pour s’envoler seul lors du dernier passage au Vieux Quaremont.

« J’ai tout donné moi aussi »

Après la course, le leader du Team UAE ne cachait pas sa joie et confirmait que la stratégie fixée était de multiplier les attaques dans les derniers monts pour épuiser à petit feu ses principaux concurrents, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « C’est une course incroyable, une journée incroyable, et je suis vraiment, vraiment fier de ce que nous avons accompli aujourd’hui en tant qu’équipe. Réussir à l’emporter, même avec un peu de malchance pour certains coéquipiers, c’est juste incroyable. Je suis tellement heureux que tout le monde se soit donné à 100 %, voire plus, en donnant absolument tout. Ils m’ont motivé, et j’ai tout donné moi aussi. Avec le chute de Tim Wellens, ce n’était évidemment pas idéal. Mikkel (Bjerg) a dû faire un effort supplémentaire, Antonio (Morgado) a dû intervenir plus tôt, tout comme Nils (Politt). Mais malgré tout, nous avons réussi à mettre en place ce que nous avions prévu, même si le rythme avant la fin a été légèrement modifié. Au final, tout s’est bien passé, même si, bien sûr, cela aurait été encore mieux avec toute l'équipe au complet. Mais c’est comme ça. Je pense que nous devons tous être fiers de ce que nous avons fait aujourd’hui. Tous mes adversaires sont des athlètes de classe mondiale. Ce serait idiot de ma part de penser que je pouvais les lâcher dès ma première attaque sur le Quaremont. Mon objectif était de rendre la course aussi difficile que possible, d’épuiser tout le monde, et de jouer sur le fait que c’était une longue course. À la fin, tout le monde peut être fatigué, et c’est là que ça se joue ».

« Avec cette forme, je dois essayer de gagner à Roubaix »

Désormais, Tadej Pogacar a le regard tourné vers son autre grand objectif, décrocher une première victoire dans Paris-Roubaix pour compléter sa collection de monuments, et ce dès sa première participation. Conscient de son avantage psychologique après sa démonstration de dimanche, le champion slovène n’a pas hésité à marteler mentalement ses concurrents en leur donnant d’ores et déjà rendez-vous, afin qu’ils soient bien conscients qu’il était plus que jamais prêt au combat et qu’il prendrait bien le départ pour gagner : « Maintenant, on va se tourner vers Paris-Roubaix. Avec cette forme, je pense simplement que je dois essayer de gagner là-bas. Je vais relever le défi ».