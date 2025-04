Marion Rousse remplace Michel Drucker

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

France 3 réorganise ses programmes pour donner la priorité aux grandes classiques cyclistes du printemps. Michel Drucker, animateur emblématique, cède temporairement sa place à Marion Rousse et à l'équipe de spécialistes de France Télévisions pour couvrir entre autres le Tour des Flandres ce dimanche et Paris-Roubaix la semaine prochaine.

C’est un mois chargé pour les fans de cyclisme avec les grandes classiques du printemps. Ce dimanche, Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel se retrouvent sur le Tour des Flandres, un rendez-vous à suivre sur France 3, qui a décidé de bouleverser ses programmes en ce 6 avril, mais pas seulement puisque le cyclisme reviendra dimanche prochain pour le légendaire Paris-Roubaix, le 20 avril pour L'Amstel Gold Race, et le 27 avril pour Liège-Bastogne-Liège.

Michel Drucker privé d’émission pendant quelques semaines

Comme pour chaque événement cyclisme, Alexandre Pasteur, Marion Rousse, Laurent Jalabert, et Thomas Voeckler sont au rendez-vous, en lieu et place de Michel Drucker, qui quitte le temps de quelques semaines son mythique canapé rouge de l’émission "Vivement Dimanche" sur France 3. « Pas demain, pas pendant un mois, a confié l’animateur, invité samedi soir de "Quelle époque !". En avril, c’est les courses cyclistes, je reviens un peu plus tard. »

Marion Rousse et ses collèges le remplacent le dimanche après-midi

La semaine dernière, Michel Drucker avait déjà prévenu son public qu’il laisserait sa place à Marion Rousse et aux autres spécialistes cyclistes de France Télévisions. « On va s'absenter pendant quelques dimanches car c'est l'époque des grandes classiques de vélo, Paris - Roubaix, Liège-Bastogne-Liège », confiait-il à la fin de "Vivement Dimanche". La chanteuse Sheila, invitée, l’avait alors taquiné sur le fait de le voir prendre part à ces classiques : « Non, parce que c'est interdit aux déambulateurs », avait répondu Michel Drucker, de retour le dimanche 11 mai avec comme invité une autre figure marquante du PAF français, Jean-Pierre Foucault.