Ousmane Dembélé : Le froid dans le vestiaire du PSG !

Le Paris Saint-Germain a validé, pour la deuxième fois consécutive, son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions. Cependant, cette qualification a pris forme par le biais d'une défaite contre Aston Villa dans un match que le PSG maîtrisait au départ (2-3). Ce qui engendrait la colère d'Ousmane Dembélé devant les caméras, mais aussi dans le vestiaire.

Mardi soir, Ousmane Dembélé n'a absolument pas masqué son agacement pendant le match et après la défaite concédée sur la pelouse de Villa Park pour le compte du 1/4 de finale retour de la Ligue des champions. Battus par Aston Villa (2-3) malgré une avance de deux buts au bout de 30 minutes de jeu, Dembélé n'a pas apprécié le relâchement de son équipe qui s'est trouvée trop « belle » comme il l'a confié au micro de Canal+ après la qualification arrachée pour les demi-finales (5-4 au score cumulé).

Dembélé a initialement refusé le trophée du MVP de la rencontre

Preuve de son énervement, Ousmane Dembélé avait dans un premier temps ignoré l'approche d'un membre de l'UEFA qui lui décerné le trophée de MVP de la rencontre et refusé de prendre ce trophée tout en sortant du terrain d'Aston Villa. Finalement, après son mécontentement partagé sur les antennes de Canal+, le numéro 10 du PSG acceptait de prendre une photo sans le moindre sourire avec le trophée d'homme du match comme le veut le protocole.

Ousmane Dembélé en colère, contrairement à Marquinhos, au moment de serrer la main d'Al-Khelaïfi

Et son énervement n'était pas qu'une façade réservée pour les caméras. En effet, à son retour au vestiaire lorsque Gianluigi Donnarumma lessivé lançait un : « allez les gars, on va en demi-finale, allez ! » et que le capitaine Marquinhos poussait un cri de rage devant la caméra présente dans le vestiaire du PSG, Ousmane Dembélé ne décolérait pas au moment d'accepter l'accolade du président Nasser Al-Khelaïfi en lui serrant la main, le visage toujours aussi fermé à cause de la frustration du résultat. Mentalité.