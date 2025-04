Marion Rousse abandonnée, la maladie qui l’oblige à se retirer

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présente chaque année aux commentaires du Tour de France masculin sur le service public, Marion Rousse avait vu Laurent Luyat, assurant la présentation chaque après-midi, se retirer brusquement de l’antenne en 2022. Invité du Buzz TV, le journaliste est revenu sur ce « Covid sévère » l’ayant plombé à l’époque.

Elle est devenue l’une des figures incontournables du Tour de France. En plus de son rôle de directrice de l’épreuve féminine, Marion Rousse est également présente sur l’épreuve masculine en tant que consultante, aux côtés notamment de Laurent Luyat, Laurent Jalabert, Thomas Voeckler et Yoann Offredo. Mais en 2022, Marion Rousse et le reste de l’équipe de France Télévisions ont vu Laurent Luyat stopper brutalement la présentation de l’épreuve.

« J’ai eu un Covid sévère »

Invité cette semaine du Buzz TV, Laurent Luyat est revenu sur les problèmes de santé dont il a pu souffrir par le passé, dont celui l’ayant obligé à se retirer du Tour de France 2022. « J’ai eu un Covid sévère sur le Tour de France, j’avais 40 de fièvre pendant cinq-six jours », s’est remémoré le journaliste sportif, qui avait informé à l’époque les téléspectateurs sur le réseau social X : « J'en suis désolé. Ça me m'est jamais arrivé, ça fait tout drôle. Merci pour tous ces bons moments passés ensemble. (…) La tristesse à l’aéroport de laisser aussi cette magnifique équipe. Mais rien de grave c’est le principal ».

« Pour me lever de mon canapé et aller boire un verre d’eau, c’était l’Everest sans oxygène »

L’année 2022 ne fut pas simple pour lui comme avait pu l’expliquer Laurent Luyat en 2023, déjà sur le plateau du Buzz TV. « L’année dernière, j’ai eu une année professionnelle superbe, mais en termes de santé, ça a été compliqué. Je me suis fait opérer de l’épaule, à la coiffe des rotateurs. Ça s’est très bien passé, sauf qu’il y a six mois de rééducation. C’était très long. J’ai eu l’autre épaule qui a morflé parce que je suis tombé à Pékin aux Jeux olympiques, j’ai glissé sur le verglas, donc infiltration », confiait-il, avant de revenir sur son forfait pour le Tour de France : « J’ai pris, à mon avis, un Covid ou je ne sais quel virus, qui m’a… J’étais dans un état catastrophique ! Quand je suis rentré à Paris, j’ai eu 40 de fièvre pendant quatre jours. Je me disais : « Si la fièvre tombe demain, que je suis à Paris et que je les ai laissés… », franchement, j’aurais eu les boules ! Et puis finalement, ça a continué. Vendredi, samedi, même le dimanche, c’était l’arrivée sur les Champs-Élysées, pour me lever de mon canapé et aller boire un verre d’eau, c’était l’Everest sans oxygène ! Repos, et j’avais un traitement. Le lundi matin, tout était terminé ! J’étais retombé à 37, presque plus de fatigue. C’est parti comme c’est venu. Depuis, ça va très bien ! » Comme chaque année, Laurent Luyat, Marion Rousse et les autres spécialistes du cyclisme du service public sont attendus sur les routes du Tour de France cet été.