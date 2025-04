Marion Rousse et les hommes, elle donne la recette !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Directrice du Tour de France féminin, qui aura lieu du 26 juillet au 3 août 2025, Marion Rousse est revenue sur la progression du cyclisme féminin. Elle s’est dite satisfaite des audiences réalisées lors des trois premières éditions et estime que, comme chez les hommes, participer à la Grande Boucle est une nécessité pour les équipes.

L’été prochain, le Tour de France féminin, lancé en 2022, connaîtra sa quatrième édition, du 26 juillet au 3 août. Actuellement en pleine promotion de l’épreuve, Marion Rousse était présente à Clermont récemment, lieu de départ de la sixième étape, prévue le 31 juillet. L’occasion pour la directrice du Tour de France féminin de faire un bilan des audiences réalisées lors des trois premières éditions.

« Le vélo féminin a sa place à la télévision et cette catégorie tient la route »

« En effet, les 2 premières éditions ont très bien marché et on a pensé que cela avait un lien avec la diffusion du Tour Femmes juste après le Tour Hommes. L’année dernière, on était donc dans l’attente avec les JO 2024, qui se sont intercalés entre les deux éditions du Tour. Malgré la coupure, le public a pris l’habitude de regarder le Tour féminin, peu importe sa date de diffusion. Cela nous montre donc que le vélo féminin a sa place à la télévision et cette catégorie tient la route », a confié Marion Rousse, dans un entretien accordé à 7 Jours à Clermont.

« Comme chez les hommes, il y a besoin de participer et même une certaine nécessité d’être présent au Tour féminin »

Comme c’est le cas chez les hommes, le Tour de France féminin est un rendez-vous très attendu par les équipes : « Ah oui, c’est comme chez les hommes, il y a besoin de participer et même une certaine nécessité d’être présent au Tour féminin car c’est médiatisé et retransmis dans plus de 190 pays dans le monde. Le public est devant la télévision car c’est l’été et il y a le Tour de France donc il y a des habitués qui regardent le cyclisme. D’autres sont devant leur télé juste pour cet événement emblématique du sport cycliste. Toutes les recettes dont la caravane du Tour qui marchent pour les hommes, on les a repris et c’est un succès », a ajouté Marion Rousse.