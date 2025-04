Le «plus fort du monde» veut signer au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma n'a jamais caché son intention de prolonger à Paris. Cependant, pour le moment rien n'est signé, mais Ciro Amore, son premier entraîneur, estime que le portier italien est bien le meilleur du monde actuellement.

Critiqué depuis sa signature au PSG, Gianluigi Donnarumma semble enfin faire l'unanimité à Paris. Une situation qui ne se traduit pas pour le moment par une prolongation de son contrat qui s'achève en 2026.

Donnarumma veut prolonger au PSG

Cependant, Enzo Raiola, agent de Gianluigi Donnarumma, assurait récemment que son client voulait rester au PSG. « Il n'y a aucune rupture avec le club. On prend le temps qu'il faut. On doit faire les choses bien dans l'intérêt du joueur. Mais c'est le seul club où Gianluigi veut signer. On va voir comment ça se termine, mais la priorité, c'est de prolonger à Paris », confiait-il dans les colonnes de L'EQUIPE.

«Aujourd'hui, c'est le portier le plus fort du monde»

Et pour Ciro Amore, premier entraîneur de Gianluigi Donnarumma, le portier du PSG est tout simplement le meilleur du monde. « Je me rappelle qu'il a du se battre pour jouer, car comme il était grand en taille, tout le monde disait qu'il trichait sur son âge. Sa maman a du le prouver avec son acte de naissance. Aujourd'hui, c'est le portier le plus fort du monde. Dans deux ans, il sera le Ballon d'Or des gardiens », assure-t-il auprès de Téléfoot.