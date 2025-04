OM - Zidane : Un top club recalé, l'incroyable révélation !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Champion du monde 1998, Christophe Dugarry est revenu sur sa carrière et notamment sur son court passage au Milan AC (1996-1997). Lors d'un entretien accordé à la presse italienne, l'attaquant français a reconnu qu'il n'aurait jamais dû rejoindre le FC Barcelone de Louis Van Gaal, avec qui les relations ont été délétères.

Champion du monde en 1998, Christophe Dugarry s’est longuement confié dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. L’occasion pour l’ancien attaquant de revenir sur son passage contrasté au Milan AC. Arrivé en 1996 en Serie A après une formation aux Girondins de Bordeaux, le joueur ne restera qu’une saison avant de signer au FC Barcelone.

Dugarry a refusé Zidane

Mais Christophe Dugarry aurait très bien pu signer pour un autre club italien. Après le Mondial en France, la Juventus avait tenté de le recruter après une première tentative en 1996. Mais le projet était flou en raison des incertitudes liées à l’avenir de Zinédine Zidane notamment. « La Juve est revenue après la Coupe du monde 1998, mais Zidane n’était pas sûr de rester, ni lui ni Lippi. Moggi était prêt à m’envoyer à Turin, mais je me débrouillais bien à Marseille et il a pris Henry » a confié Dugarry.

« Quitter Milan est le plus grand regret de ma carrière »

Finalement, sa seule expérience en Italie restera celle au Milan AC. L’un des plus grands regrets de sa carrière. « C’était une bonne saison. Il y avait beaucoup de concurrence avec Baggio, Savicevic, Weah, Simone, mais Sacchi m’a laissé jouer. J’aurais dû insister car Capello, qui allait revenir l’année suivante, comptait sur moi. Quitter Milan est le plus grand regret de ma carrière. La mentalité et le football italiens étaient plus proches de moi. Je n’aurais jamais dû aller à Barcelone où Van Gaal m’a dit qu’il voulait jouer aux côtés de Ronaldo, le Brésilien, et où il m’a fait jouer comme regista » a confié Dugarry.