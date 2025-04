Christophe Dugarry : L'humiliation en direct !

La rédaction

Christophe Dugarry n’a pas mâché ses mots au sujet de la Kings League, ce nouveau format de football à 7 imaginé par Gerard Piqué. Sur RMC, l’ancien international français a vivement critiqué le niveau de jeu et les règles « absurdes » de la compétition, allant jusqu’à qualifier les participants de «nuls».

La Kings League a démarré ce dimanche 6 avril et si cette ligue de football à 7 créée par Gérard Piqué a connu un énorme succès d’audience, de nombreux observateurs n’ont pas compris la démarche et ont sévèrement critiqué cette compétition. Christophe Dugarry, sur les ondes de RMC, s’est montré très cash avec les joueurs qui participent à cette Kings League.

«Les mecs sont nuls»

«La Kings League ? Faites-vous un tournoi entre vous si vous avez envie (à l’intention de Jérôme Rothen, ndlr)… Je ne comprends pas… Je suis désolé, Jérôme, avec tes copains, avec Jérémy Ménez, avec Samir Nasri, avec Jules Koundé s’il ne sait pas quoi faire de ses week-ends après les matchs, très bien… Faites-vous un truc entre vous, faites-vous un tournoi… Sincèrement, si tu as envie de regarder Samir Nasri, ou Jules Koundé, ou regarder Aurélien Tchouaméni, regarde-les en Ligue 1, en Liga, en foot à onze… Mais entre copains, en train de s’amuser, en train de faire une espèce de truc qui ressemble à tout sauf à du foot, je suis désolé… J’ai regardé un peu pour tout te dire, et j’ai trouvé ça tellement naze… Techniquement, c’est naze, les mecs sont nuls… Je ne peux pas dire ça, ah bon ?!» a expliqué le chroniqueur RMC.

«Une tarte dans la gueule»

Christophe Dugarry critique également, avec second degré, les règles de cette compétition :

«Et la carte du Président… Quand ça se produit, le Président descend des tribunes, et tire un penalty, c’est ça ?! C’est génial. Et pourquoi Jean-Pierre Caillot ne le ferait pas ? Pourquoi ils ne mettraient pas une carte où le Président rentre sur le terrain, et met une tarte dans la gueule de ses joueurs ? Tu vois, des trucs un peu sympas quoi…».