Daniel Riolo : La séparation impensable avec Géraldine Maillet !

Daniel Riolo et Géraldine Maillet forment un couple inséparable, comme le prouve la récente intervention du journaliste de RMC dans l’émission "Estelle Midi". Interrogé sur sa préférence entre un dîner en couple ou entre amis, le journaliste de RMC a affirmé qu'il ne concevait pas de passer une soirée sans sa compagne.

Rencontrés durant une émission de l’After Foot, où elle était invitée, Daniel Riolo et Géraldine Maillet ne cachent pas leur relation. Il n’était pas rare de voir la romancière évoquer quelques anecdotes du quotidien avec son compagnon lors de ses interventions sur le plateau de Cyril Hanouna, dans "Touche pas à mon poste", et il en est de même pour le journaliste de RMC. Cela a de nouveau été le cas ce mardi midi.

Daniel Riolo, jamais sans Géraldine Maillet !

Présent dans l’émission "Estelle Midi", Daniel Riolo a été interrogé sur sa préférence entre un dîner avec des amis, ou bien en couple. Et visiblement, il est impensable pour la star de l’After Foot de se rendre chez quelqu’un sans sa moitié. « En couple et avec des amis, mais pas sans le couple, a répondu Daniel Riolo, refusant ainsi de prendre clairement position. Je précise que je veux être en couple, mais entouré, il y a une nuance dedans. Tu ne vois pas ? », a-t-il enchaîné, face à une Estelle Denis peu convaincue.

« Il n’y a pas de raison de se séparer »

Face à la relance de l’animatrice, Daniel Riolo n’a pas vacillé : « Non, parce que mes amis sont également amis avec elle, il n’y a pas de raison de se séparer, a poursuivi le journaliste. Ça n’arrive pas, je ne peux pas imaginer un truc qui n’existe pas. Si je n’ai jamais dîné avec mes amis sans ma femme ? Non, elle vient tout le temps car ils sont amis ensemble aussi. Il n’y a pas de raison ». On n’en saura pas plus !