Greenwood : Ça chauffe à l’OM !

Lancé dans une course à la Ligue des champions très importante pour les finances du club, la tension est à son comble à l’OM, qui a passé la semaine à Rome avant la réception de Brest ce dimanche. Même entre Roberto De Zerbi et Medhi Benatia, des tensions sont apparues dernièrement, notamment en ce qui concerne la gestion de Mason Greenwood et Luis Henrique.

L’unité affichée en début de saison semble s’être étiolée à l’OM. La tension est à son comble à Marseille, qui doit à tout prix retrouver la Ligue des champions la saison prochaine, aussi bien pour des raisons sportives que financières. Une pression qui s’accompagne de divergence au sein du club, même entre Roberto De Zerbi et Medhi Benatia.

Des divergences sur la gestion de Greenwood et Luis Henrique

Comme indiqué par L'Équipe, les deux hommes ont connu des problèmes dernièrement, notamment en ce qui concerne le nombre de jours de repos accordés aux joueurs, mais également la gestion de Mason Greenwood et Luis Henrique, que Roberto De Zerbi avait mis sur le banc contre le RC Lens (0-1) début mars, leur reprochant une certaine nonchalance.

« Une demi-sanction »

Luis Henrique avait retrouvé le onze de départ dès le week-end suivant face au PSG (3-1) et Mason Greenwood avait attendu la réception de Reims (3-1) une semaine plus tard. « Benatia et Longoria, qui sont des adeptes d’avoir la main dure, trouvent qu’il a été mi-molle, une demi-sanction », expliquait le journaliste de RMC Sport Florent Germain.