Danse avec les stars : Frank Leboeuf balance cash sur l’émission !

L’élimination de Claude Dartois de "Danse avec les stars" suscite des remous, l'ancien aventurier de "Koh-Lanta" dénonçant le système de notation du jury sur Instagram. Frank Lebœuf, qui a lui aussi pris la porte il y a quelques semaines, lui a apporté son soutien en commentaire et n’a pas manqué d’en rajouter une couche sur le sujet...

Vendredi, un nouveau candidat de "Danse avec les stars" a été éliminé. Si la soirée a réussi à Adil Rami, décrochant un nouveau 10/10 et obtenant la note totale de 36/40, il n'en a pas été de même pour Claude Dartois, connu pour ses multiples participations à l’émission "Koh-Lanta", qui n’a pas été sauvé par le public. Une sortie que n’a pas totalement digérée l’intéressé, remettant en cause la notation du jury qui contribue à la mécanique d’élimination.

« Peu importe ce que je faisais, les notes restaient toujours les mêmes… »

« Franchement, si on m’avait dit que j’irais jusqu’au huitième prime dans DALS, j’aurais signé direct. Je suis fier de notre parcours, reconnaissant pour l’aventure. Un énorme merci à ma Kat (Katrina Patchett, avec qui il dansait, NDLR) qui s’est tant investie à me faire briller. Mais bon, c’est le jeu », a écrit Claude Dartois sur Instagram, ne manquant pas d’ajouter : « Quand on voit que peu importe ce que je faisais – techniquement, émotionnellement, dans la joie ou dans l’énergie,– les notes restaient toujours les mêmes… Alors forcément, à un moment, la motivation s’effrite… ». Une allusion qui semble comprise par Frank Leboeuf.

« On savait avant ce show comment ça fonctionnait »

En réponse au message posté par Claude Dartois, le champion du monde 1998 en a profité pour glisser un autre tacle allant dans le même sens. « Bravo pour votre parcours mes potos. Vraiment pas mérité… Mais c’est comme ça !! Quelle évolution mon Claude ! Soyez fier de vous. On savait avant ce show comment ça fonctionnait. Brutal !! Je te l’ai dit hier avant l’émission, ça sentait mauvais, comme ça l’a été pour Candice et moi. Aucune surprise », a réagi Frank Leboeuf.