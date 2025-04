Marion Rousse : Sa magnifique aventure !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis 2022, Marion Rousse s'est lancée dans la folle aventure de relancer le Tour de France Femmes dont elle est désormais la directrice. L'ancienne coureuse professionnelle reconnaît avoir eu des doutes au début de ce projet qui évolue pourtant de façon très impressionnante compte tenu de la notoriété du cyclisme féminin.

Depuis quelques années, le cyclisme féminin est de plus en plus développé et Marion Rousse n'y est évidemment pas étrangère. Ancienne cycliste professionnelle reconvertie consultante sur France Télévisions, elle s'est ensuite lancée dans la magnifique aventure qui consistait à relancer le Tour de France Femmes. Une mission qui semble d'ores et déjà accomplie compte tenu de l'intérêt croissant pour le cyclisme féminin comme le note Marion Rousse.

L'incroyable évolution du cyclisme féminin

« C'est encore un peu trop tôt car ce ne sera que la 4e édition mais évidemment que cela crée des vocations. Avant les petites filles ne pouvaient pas imaginer faire le Tour de France car cela n'existait pas. Là on leur offre cette possibilité mais aussi avec d'autres compétitions que l'on peut voir à la télé comme Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Milan-San Remo... », rappelle-t-elle dans une interview accordée à clermontinfos63 avant d'en rajouter une couche.

«Cela marche très bien»

« Il y a de quoi faire et l'on donne la possibilité à des jeunes femmes de décider ce qu'elles veulent faire. C'était notre priorité et cela se verra dans quelques années sur le nombre de licenciées. Pour l'audience cela marche très bien. L'an dernier, nous étions un peu dans l'attente car nous n'étions plus à la suite du Tour masculin avec la coupure des Jeux olympiques. Malgré cela, les gens avaient pris rendez-vous avec le Tour de France féminin donc c'est ça qui nous montre que ce Tour a toute sa place à la télé et sur les routes », ajoute Marion Rousse. Son aventure avec le cyclisme féminin est donc une réussite.