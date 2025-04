F1 - Verstappen : Le transfert que personne n'a vu venir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, les rumeurs d'un transfert de Max Verstappen s'intensifient. Et pour cause, les performances de Red Bull inquiètent ce qui pourrait pousser le Néerlandais à quitter l'écurie dirigée par Christian Horner. Et alors que Mercedes et Aston Martin sont les deux équipes les plus régulièrement citées pour l'accueillir, Ralf Schumacher annonce une éventuelle surprise.

« C’est très important, ça commence à être activable ». Cette petite phrase signée Helmut Marko après le Grand Prix de Bahreïn n'a rien d'anodin. Et pour cause, cela confirme qu'en l'état actuel des choses, c'est-à-dire une troisième place au classement pilote, Max Verstappen peut activer sa clause lui permettant de quitter Red Bull. Par conséquent, un transfert du quadruple champion du monde n'est plus une utopie, mais alors que les contacts avec Mercedes et Aston Martin sont connus, Ralf Schumacher prend tout le monde de court en envisageant un transfert de Verstappen... chez McLaren.

Ralf Schumacher voit quatre écuries pour Verstappen

« Il y aura de la place pour Verstappen partout. Cette année encore, il a démontré à quel point il pouvait faire la différence en tant que pilote. Je pense que Mercedes cherchera à libérer de la place s’ils peuvent l’avoir, mais je pense aussi que McLaren y réfléchira », explique-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de justifier cette annonce surprise : « Je pense que Zak Brown, comme tout le monde, est intéressé par Max. Quand on peut avoir un pilote comme lui, on met les moyens pour l’avoir, même s’il faut rompre des contrats. Et je ne serais pas surpris par le fait qu’un contrat pourrait être rompu avec une somme peu importante à verser au cas où c’est Max Verstappen qui vient remplacer un pilote ».

La surprise Alpine ?

Mais ce n'est pas tout puisque Ralf Schumacher évoque une option encore plus inattendue puisqu'il semble persuadé qu'Alpine, par le biais de Flavio Briatore a une chance d'attirer Max Verstappen. « L’équipe qu’on oublie souvent, mais qui joue un rôle dans tout ça… Alpine. Flavio Briatore est très fort pour aller à la pêche aux talents. Il a choisi des moteurs Mercedes pour son équipe l’année prochaine, et en attendant, regardez Pierre Gasly [à Bahreïn] le week-end dernier. 5e en qualifications, un rang tenu en course. Cette voiture ne peut pas être si mauvaise. Ajoutez à cela les 30 chevaux supplémentaires du moteur Mercedes. Je ne veux donc pas sous-estimer cette équipe et les pouvoirs de Flavio dans le paddock. Il sait agir discrètement et je ne serais pas étonné de le savoir en discussions avec Jos ou Raymond », conclut le frère du septuple champion du monde.