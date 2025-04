Adil Rami - Florent Manaudou : Danse avec les Stars annonce une folie !

Amadou Diawara

En lice pour cette saison de Danse avec les Stars, Adil Rami et Florent Manaudou vont disputer les quarts de finale. Respectivement premier et deuxième du dernier prime, les deux candidats se préparent pour une semaine explosive. Comme l'a annoncé Camille Combal, les participants de Danse avec les Stars seront accompagnés d'une troupe ce vendredi.

Pour cette saison de Danse avec les Stars, le casting est composé d'un grand nombre de sportifs de haut niveau. Si Frank Leboeuf - champion du monde 98 avec l'équipe de France de football - s'est fait éliminer, Adil Rami et Florent Manaudou sont toujours en lice.

Combal annonce un «prime de dingue»

Lors de la huitième semaine de l'émission Danse avec les Stars, Adil Rami et Florent Manaudou ont fait forte impression. En couple avec Ana Riera et Elsa Bois, respectivement, l'ancien football et le nageur ont occupé les deux premières places du classement. D'une part, Adil Rami a comptabilisé 36 points sur 40, tandis que Florent Manaudou en a engrangé 35.

«Chaque couple va danser avec une troupe»

En lice pour le 9ème prime de Danse avec les Stars, Florent Manaudou et Adil Rami vont participer à un programme de folie, comme annoncé par Camille Combal. « Chaque couple va danser avec une troupe. Une troupe entière de danseurs. Une troupe Bollywood, une troupe flamenco, une troupe de percussionnistes Stomp, la troupe du Moulin Rouge et les acrobates du cirque Gruss... On aura tout ça. C'est tout ce qui va arriver la semaine prochaine, ça va être un prime de dingue », a déclaré le présentateur de l'émission lors de l'after de vendredi dernier.