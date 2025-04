Mbappé : «Il ne peut pas les blairer», c’est chaud avec Al-Khelaïfi !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, Kylian Mbappé s’est exprimé face à la télévision espagnole, et a affirmé avoir choisi de signer en faveur du Real Madrid plutôt que de toucher un énorme pactole. Si l’attaquant français a ensuite précisé qu’il ne parlait pas du PSG, Daniel Riolo lui, a balancé sur les relations glaciales entre l’ancien numéro 7 parisien et le président Nasser Al-Khelaïfi.

Auprès de la Sexta, Kylian Mbappé s’est confié sur sa première année passée du côté du Real Madrid. Arrivé en Espagne l’été dernier en provenance du PSG, le capitaine de l’équipe de France s’est lâché sur son choix de carrière : « Les chiffres sont importants, je n'ai aucun problème à parler d'argent, mais il y a des choses plus importantes, et je voulais jouer pour le Real Madrid. L'argent est important, bien sûr, mais pour moi la chose la plus importante est d'être heureux sur le terrain et je savais que je serais heureux ici. »

Mbappé n’a pas attaqué le PSG selon lui

Rapidement, de nombreux internautes ont perçu cette déclaration comme un gros tacle envoyé au PSG. Kylian Mbappé, de son côté, a rapidement démenti : « Aucun rapport avec le PSG. La question était sur l’étape d’après et le choix par exemple de l’Arabie ou un club comme le Real. Concentrez vous sur ce qui se passe en France, le reste c’est pas pour vous vu que vous comprenez pas. La bise », a ainsi écrit l’attaquant de 26 ans sur X. Cela n’a pas empêché Daniel Riolo de balancer sur les relations toujours tendues entre Kylian Mbappé et le PSG.

« Il ne peut pas les blairer, le président du PSG et toute sa clique »

« A quel moment on va comprendre que ce gars là lors de la dernière année était en guerre avec les dirigeants du PSG, il ne peut pas les blairer, le président du PSG et toute sa clique. Même s’il parlait du PSG comme de l’argent, je ne peux pas être choqué étant donné qu’il est en guerre avec Nasser, le Qatar etc. Quand il y a une rupture aussi profonde, tu ne dis pas des trucs aimables. Il a tourné la page, il est au Real, il fait sa vie », a ainsi confié l’éditorialiste au micro de l’After Foot ce dimanche soir.