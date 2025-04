PSG : Mbappé refuse un énorme pactole pour son transfert !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce dimanche soir, la Sexta diffusait la première interview en espagnol de Kylian Mbappé. Neuf mois après son arrivée au Real Madrid, le joueur a fait un premier bilan de son aventure. En fin de contrat avec le PSG, le champion du monde 2018 a laissé entendre qu'il avait refusé un gros chèque pour réaliser son rêve de gamin.

Kylian Mbappé a des étoiles plein les yeux en Espagne. Après plusieurs années de rumeurs autour de son avenir, le joueur s’est finalement engagé avec le Real Madrid, qui n’a pas eu besoin de verser d’indemnité de transfert au PSG. Contrairement à 2022, Mbappé a écouté son cœur plutôt que le bruit de l’argent.

Mbappé a refusé de gros chèques

Les offres pharaoniques du PSG, mais aussi de l’Arabie Saoudite ne l’ont pas détourné de son objectif, à savoir signer avec le Real Madrid. Lors d’un entretien accordé à la Sexta, son premier en espagnol, Mbappé a justifié sa décision.

« Je savais que je serais heureux ici »

« Les chiffres sont importants, je n'ai aucun problème à parler d'argent, mais il y a des choses plus importantes, et je voulais jouer pour le Real Madrid. L'argent est important, bien sûr, mais pour moi la chose la plus importante est d'être heureux sur le terrain et je savais que je serais heureux ici » a confié Mbappé ce dimanche soir.