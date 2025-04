F1 - Michael Schumacher : La magnifique nouvelle

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'état de santé de Michael Schumacher reste un secret très bien gardé par sa famille, la fille du septuple champion du monde de Formule 1, Gina, a publié un message sur Instagram dans lequel elle annonce la naissance de sa fille Millie. Une magnifique nouvelle pour la famille Schumacher.

La famille Schumacher connaît de nombreux bouleversements ces derniers mois. La carrière de Mick, le fils du septuple champion du monde, a d'abord pris une nouvelle tournure. Après deux saisons décevantes en F1 avec Haas en 2021 et 2022, le pilote allemand n'est même plus réserviste pour une écurie et semble avoir dit adieux aux paddocks de Formule 1. Il s'est effectivement lancé dans une carrière en Endurance au sein du projet Alpine. Et sa sœur a également une nouvelle à annoncer.

La file de Schumacher annonce la naissance de sa fille

En effet, sur son compte Instagram, Gina Schumacher, a annoncé la naissance de sa fille Millie. « Bienvenue au monde, Millie. Née le 29 mars, nos cœurs sont plus remplis que jamais. Nous sommes ravis de t’avoir dans nos vies », écrit-elle. Par conséquent, Michael Schumacher et sa femme Corinna sont grands-parents pour la première fois.

«Nous sommes ravis de t’avoir dans nos vies»

Malgré tout, le septuple champion du monde devrait avoir du mal à en profiter. Alors que les nouvelles concernant sa santé sont toujours très rares depuis son terrible accident de ski en décembre 2013, Felix Gorner, journaliste pour la chaîne allemande RTL, qui avait suivi de près la carrière de Michael Schumacher, a récemment fait des révélations assez inquiétantes : « C’est une situation très triste. C’est une personne qui a besoin de soins, totalement dépendante des soignants. Il ne peut plus s’exprimer par le langage. Un maximum de 20 personnes sont autorisées à l’approcher. Et à mon avis, c’est la bonne approche. Car la famille agit dans son intérêt. Il a toujours été très protecteur de sa vie privée, et cela ne changera pas ».