F1 - Ferrari : La grosse accusation de Lewis Hamilton !

Septième du Grand Prix du Japon ce dimanche, Lewis Hamilton peine encore à tirer le meilleur de sa monoplace en raison d'un défaut qui ne serait pas présent sur celle de Charles Leclerc. Une différence qui expliquerait la classe d'écart entre les deux pilotes. Patron de la Scuderia, Frédéric Vasseur a répondu à son pilote.

Septième du Grand Prix du Japon, Lewis Hamilton a obtenu son meilleur résultat de la saison. Mais l’ancien champion du monde espère beaucoup mieux, surtout que son coéquipier Charles Leclerc a terminé bien devant lui (4ème). Alors comment expliquer une telle différence ? Hamilton a une hypothèse. Selon le nouveau pilote Ferrari, sa monoplace présente un défaut que n’aurait pas celle du Monégasque.

Déjà un malaise avec Hamilton ?

« J’espère vraiment qu’à la prochaine course, on verra des changements positifs. Lors des trois premières courses, il y a eu un déficit entre les deux côtés du garage sur un élément de la voiture.De mon côté, quelque chose fonctionne mal. C’est bien de le savoir. Avec ce que j’avais, c’était le meilleur résultat possible. On a trouvé quelque chose sur la voiture qui sous-performe depuis trois courses. J’espère vraiment que, quand ce sera corrigé, je pourrai obtenir de meilleurs résultats. Je perds un peu plus d’un dixième au tour à cause de ce problème. J’espère que ce sera réglé à la prochaine course » a confié Hamilton.

Ferrari lui répond

Patron de Ferrari, Frédéric Vasseur lui a répondu ce dimanche. « Bien sûr, nous voulons tous faire rouler la voiture plus bas et nous voulons tous avoir plus d’appui dans cette situation, ce serait mieux, mais il y a une limite. Mais il y a une limite : la limite, c’est le talonnage, et la limite, c’est aussi le règlement. Nous passons tous le week-end à chercher cette limite, à voir jusqu’où on peut abaisser la voiture, mais parfois on est trop bas. C’est pareil pour tout le monde, et nous savons tous que la performance de la voiture est très liée à la hauteur de caisse. C’est vrai pour nous, et c’est vrai pour tout le monde depuis plusieurs années » a déclaré le responsable français dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.