Accord annoncé, un champion d'Europe arrive à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà lancé dans son mercato, l'OM a activé plusieurs pistes en coulisses. L'une d'entre elles mène au champion d'Europe espagnol Aymeric Laporte. Lassé de l'Arabie Saoudite, l'ancien défenseur de Manchester City souhaiterait revenir en Europe et un accord aurait même été trouvé avec le club phocéen. Un accord soumis à une condition : la qualification en Ligue des champions.

Après une première partie de saison très aboutie, l'OM se met en difficulté dans la course à la Ligue des champions et doit faire face à la concurrence de l'AS Monaco, du LOSC, de l'OL, de l'OGC Nice ou encore Strasbourg. Et cela conditionne le mercato estival.

Déjà un accord avec Aymeric Laporte ?

En effet, dans son dernier live, le compte La Tribune OM, généralement bien renseigné sur le club phocéen, révèle un accord avec Aymeric Laporte. « Il y aurait un accord verbal entre Aymeric Laporte et l’OM en cas de qualification en Ligue des Champions. Il y aurait aussi un accord avec Al-Nassr pour un transfert aux alentours de 10 à 15 millions d’euros », explique ainsi Thomas, l'un des membres de La Tribune OM.

Tout est conditionné à la Ligue des champions

Cependant, il précise que tout est lié à une éventuelle qualification en Ligue des champions : « Je peux confirmer qu’il y a un gentlemen's agreement entre toutes les parties. C’est un accord oral, il n’y a rien de signer, il faut être clair par rapport à ça. Tout est lié à une qualification en Ligue des Champions ».