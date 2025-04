Transfert à l'OM : Le mariage voué à l'échec !

La rédaction

Malgré l’arrivée convaincante d’Amine Gouiri, l’OM continue de scruter le marché des attaquants. Jonathan David pourrait être étudié, brillant avec le LOSC. Pourtant, certains comme Pierre Ménès doutent de sa compatibilité avec le Vélodrome. Le profil du Canadien pourrait ne pas correspondre aux exigences marseillaises… malgré des statistiques impressionnantes.

L’OM a trouvé son buteur cet hiver en la personne d’Amine Gouiri. Avec 4 buts et 3 passes décisives en 10 matchs, l’international algérien a rapidement fait oublier le départ d’Elye Wahi à Francfort. Une belle pioche pour les dirigeants de l'OM, qui restaient pourtant à l’affût d’une autre opportunité offensive : Jonathan David. Un dossier qui ne séduit pas tout le monde.

Jonathan David : Pas compatible avec le Vélodrome ?

« L'OM doit sauter sur l'occasion pour recruter Jonathan David ? Je ne sais pas. Ça fait des années que je vois jouer Jonathan David et je ne suis pas convaincu qu'il a le niveau pour jouer au-dessus, avec un club d'un niveau supérieur au LOSC. Cette attitude nonchalante qu'il peut avoir n'est pas compatible avec ce que réclame le Vélodrome par exemple. Ça fait un moment qu'il performe au LOSC et jamais personne n'a cherché à l'enrôler jusque-là. Il y a peut-être un problème à ce niveau là. Je ne suis pas convaincu par ce joueur pour un club aux ambitions supérieures pour celles du LOSC » a expliqué Pierre Ménès sur sa chaîne Youtube à propos d'une arrivée de Jonathan David à l'OM.

David cartonne avec le LOSC

Jonathan David est dans cinquième sa saison avec le LOSC et compte 25 buts et 11 passes décisives (toutes compétitions confondues) avec son club durant cet exercice. Des statistiques plus qu'honorables pour celui qui, en fin de contrat en juin prochain, devrait partir de Lille à la fin de la saison. Pourquoi pas à l'OM ...