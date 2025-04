Max Verstappen, la blague que personne n'a vu venir...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le pays du soleil levant sourit à Max Verstappen puisqu'il vient d'y remporter sa 4ème édition de suite. Le poleman du jour a survolé les débats ce dimanche pendant le Grand Prix du Japon. La pelouse du circuit de Suzuka a d'ailleurs pu être égalisée par Lando Norris et sa monoplace McLaren, une tondeuse haute gamme d'après le vainqueur du Grand Prix et quadruple champion du monde.

Ce dimanche matin avait lieu le Grand Prix du Japon, soit la troisième course de la saison 2025 de Formule 1. Poleman grâce à un meilleur temps face à Lando Norris pour 12 millièmes de seconde samedi, Max Verstappen est parvenu à tenir les deux puissantes monoplaces de McLaren derrière lui au moment de franchir le drapeau à damier. Norris a conservé sa deuxième place et Oscar Piastri a clôt le podium d'une course relativement calme et sans vifs rebondissements. Ce qui a d'ailleurs interpellé Lando Norris au moment du visionnage des highlights du GP du Japon dans la cool room aux côtés de Max Verstappen et d'Oscar Piastri, son coéquipier chez McLaren.

«C'est une tondeuse à gazon plutôt chère»

Dans ladite cool room, Max Verstappen n'a pas pu s'empêcher de faire une blague sur un moment assez cocasse survenu sur le circuit de Suzuka. Au 22ème tour, le pilote Red Bull et Lando Norris sont sortis cote à cote de la voie des stands après leurs arrêts. Le quadruple champion du monde était sur l'asphalte lorsque le Britannique s'est retrouvé dans l'herbe. L'incident n'a pas engendré de pénalités tant pour Verstappen que Norris de la part des commissaires de course, et a inspiré l'Autrichien qui a lâché la punchline suivante avec le sourire aux lèvres. « C'est une tondeuse à gazon plutôt chère », Max Verstappen faisant référence au prix de la monoplace McLaren pour simplement tondre la pelouse.

«L’herbe n’était pas bien coupée, et Lando l’a vu aussi, alors il a fait en sorte de s’assurer qu’elle le soit bien !»

Après le podium arrosé de champagne comme le veut la tradition, Max Verstappen en a remis une couche sur cet évènement de course en conférence de presse. Une fois de plus, le pilote de Red Bull a fait référence à la tondeuse à gazon McLaren à Suzuka de Lando Norris. « Je pense que l’herbe n’était pas vraiment bien coupée sur le côté droit, et Lando l’a vu aussi, alors il a fait en sorte de s’assurer qu’elle le soit bien ! ». Une chose est sûre, Verstappen avait la fibre comique au pays du Soleil Levant.