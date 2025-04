F1 - Benzema : «A jamais le premier», le craquage de Mohamed Henni sur Snapchat !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Isack Hadjar est le premier pilote d'origine algérienne de Formule 1. Une fierté pour Mohamed Henni. La personnalité des réseaux sociaux en partenariat avec Winamax entre autres, s'est enflamée sur son compte Snapchat samedi afin de communiquer sa joie et son admiration envers le pilote de Racing Bulls, faisant mieux que Lewis Hamilton aux qualifications du Grand Prix du Japon. De quoi inspirer Henni.

Isack Hadjar ne s'en est jamais caché : Lewis Hamilton est son idole. Dès le troisième week-end de la saison, sur le circuit de Suzuka pour le Grand Prix du Japon, le pilote de Racing Bulls a su se montrer aux yeux de la légende britannique aux sept titres de champion du monde en finissant à la 7ème position lors des qualification samedi matin. Une performance notable devant la Ferrari d'Hamilton qui n'a sûrement pas échappé à Mohamed Henni.

«Hadjar a fait trembler le circuit. Il a terminé devant Lewis Hamilton»

Le vidéaste franco-algérien, à l'instar d'Isack Hadjar, a pris le temps de publier une salve de Stories sur Snapchat samedi par le biais desquelles il a communiqué son admiration pour ce que le jeune pilote de 20 ans a été capable de faire au Japon. « Quelle performance cette nuit du crack Isack Hadjar. Retenez son nom les gars, c'est l'avenir de la Formule 1. Cette nuit, il a fait trembler le circuit. Il a terminé devant Lewis Hamilton. Qu'est-ce que je l'aime Isack. Déjà, il a le même prénom que mon fils et en plus, enfin un rebeu (ndlr arabe) de la Formule 1. C'est le premier rebeu de toute l'histoire de la Formule 1 ».

«Le pilote du peuple»

Aux yeux de Mohamed Henni, le fervent supporter de l'OM et amateur de dommages infligés aux télévisions, estime qu'Isack Hadjar a ouvert la boîte de Pandore. Ce qui pourrait permettre à d'autres personnes à l'héritage algérien de débarquer dans des disciplines fermées à l'instar de la Formule 1. « A jamais le premier, le pilote du peuple. Pour que là il y ait un rebeu en Formule 1, c'est vous dire le talent qu'il a : Isack le crack . Toute ma vie j'ai attendu ça, maintenant il n'y a plus qu'à avoir un rebeu dans le tennis, un rebeu au golf. Ces sports sont trop fermés, la Formule 1 s'est enfin ouvert. Le mec a 20 ans, il conduit une Formule 1. Moi, tu me parles pas d'âge (ndlr référence à la punchline de Kylian Mbappé). A l'âge de 20 ans, j'avais même pas l'âge d'aller au Formule 1. (...) Maintenant, on veut des rebeus au tennis. Vous allez voir qu'on va gagner Roland-Garros, mettez des mecs qui ont crevé la dalle toute leur jeunesse et vous allez voir la différence entre un sportif à qui on a tout donné et un sportif qui a tout à prouver. La Formule 1 est prévenue ».

«J'espère qu'ils ne vont pas faire à Isack Hadjar, ce qu'ils ont fait à Benzema»

Pour finir, Mohamed Henni anticipe toutefois déjà des polémiques à l'égard d'Isack Hadjar comme ce fut le cas pour d'autres cracks maghrébins dans le football à l'image de Karim Benzema notamment, mais pas seulement. « J'espère qu'ils ne vont pas faire à Isack Hadjar, ce qu'ils ont fait à (Karim) Benzema. Dès qu'il va commencer à gagner, qu'il va enchaîner les victoires, ils vont enchaîner les polémiques : « Isack Hadjar a dit que la France c'était pour l'argent, mais l'Algérie est le pays de son coeur. Hadjar fait le ramadan, il a mangé un couscous ». Ils vont trouver quelque chose. Benzema était blessé et quitte la dernière Coupe du monde. Le journal L'Equipe titrait : « l'équipe se sent mieux sans Benzema ». Ils vont faire pareil avec Hadjar que ce qu'ils ont fait avec Benzema, (Samir) Nasri, (Hatem) Ben Arfa, (Franck) Ribéry. Je sens que c'est le prochain. C'est à nous de le protéger de ces p*tains de médias ».

Finalement, Lewis Hamilton a terminé devant Isack Hadjar au Grand Prix du Japon. 8ème position pour le pilote de Racing Bulls.