OL - Transfert à 7M€ : Le coup de foudre inattendu !

Pierrick Levallet

En difficulté sur le plan économique après le départ de John Textor, l’OL a été contraint de piocher dans les championnats mineurs pour se renforcer. Le club rhodanien a notamment déboursé un peu plus de 7M€ pour s’attacher les services de Pavel Sulc. Et le joueur de 25 ans commence à se faire apprécier de la communauté lyonnaise.

Le départ de John Textor a laissé des traces à l’OL. Le club rhodanien a fait face à de sérieuses difficultés sur le plan économique. Les dirigeants lyonnais ont donc été contraint de piocher dans les championnats mineurs pour combler les départs de Rayan Cherki, Thiago Almada ou encore Alexandre Lacazette.

Pavel Sulc commence à être apprécié à Lyon C’est dans cette optique que l’OL a déboursé un peu plus de 7M€ pour arracher Pavel Sulc des mains du Viktoria Plzen. Et comme le rapporte L’Equipe, le milieu offensif de 25 ans commence à se faire apprécier de la communauté lyonnaise. Pourtant, les Gones n’auraient sans doute jamais connu l’international tchèque sans leurs déboires sur le plan économique après le départ de John Textor.