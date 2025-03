Mohamed Henni : Le dérapage !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Connu sur les réseaux sociaux depuis des années comme un fervent supporter de l'OM, Mohamed Henni s'est lancé un défi cette semaine : assister à cinq rencontres dans les cinq grands championnats européens. Mais à l'occasion du derby entre l'AS Monaco et l'OGC Nice, tout ne s'est pas passé comme prévu puisqu'il a été très mal accueilli par les Aiglons.

Présent dans les tribunes de la BayArena pour assister au match du Bayer Leverkusen vendredi face à Bochum, le Youtuber Mohamed Henni a ensuite pris la direction de l'Angleterre pour contempler la victoire de Crystal Palace face à Fulham en FA Cup. S'il n'avait pas forcément à s'inquiéter lors de ces deux rencontres, ce n'était pas le cas à Monaco. Au Stade Louis-II, Mohamed Henni a été obligé de quitter les tribunes à cause de menaces à son encontre.

Mohamed Henni menacé

Sa notoriété ne lui permet pas forcément d'être bien vu par tous les publics du football français. Les supporters de l'OGC Nice ne l'ont pas manqué en lui proférant des insultes, sa présence n'étant pas désirée. Le célèbre YouTubeur a dû quitter les lieux pour sa sécurité. « C'est grave parti en c******* avec les supporters niçois. On a dû quitter le stade pour des raisons de sécurité » a-t-il écrit ensuite dans sa story sur Instagram.

Des événements dangereux qui se répètent

Jamais le dernier quand il faut chambrer et critiquer les rivaux, Mohamed Henni reçoit très souvent de nombreuses insultes en retour et le ton peut très vite monter. En février, il se confiait sur sa frayeur avec des supporters du PSG lors du match face à Stuttgart en Ligue des champions. Le créateur de contenu était parti supporter le Vfb et avait rencontré des supporters parisiens qui ont failli s'en prendre à lui physiquement.