Mohamed Henni : La grave altercation avec des supporters du PSG

La rédaction

Lors du match opposant le PSG à Stuttgart, Mohamed Henni a eu très chaud. L’influenceur fan de l’OM s’est rendu en Allemagne pour supporter le VfB et est tombé sur des supporters parisiens qui l’ont pris à partie. Une expérience compliquée pour le créateur de contenu, qui n’est pas passé loin d’une bagarre.

Mercredi dernier, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Stuttgart dans le cadre de la 8e et dernière journée de la première phase de la Ligue des champions. Ce match était l’occasion pour Mohamed Henni, grand supporter de l’OM, de se moquer des supporters parisiens et d'aller soutenir les Allemands. Mais l’influenceur n’est pas passé loin de se faire agresser par des fans du PSG.

Menacer Mohamed Henni même si c’est un marseillais, ça reste un gars qui fait de l’humour. Vous êtes trop bêtes certains, il fait rien de mal mis à part nous vanner, en plus c’est drôle pic.twitter.com/tcK6YqGMyh — lélé ❤️💙 (@Julien_27LS) January 31, 2025

« J’étais à ça de me faire démonter »

Sur YouTube, le célèbre fan de l’OM a raconté sa vive altercation avec ces supporters dans l’une de ses vidéos : « On est vite repartis de la boutique, sauve qui peut. Ça ne s'est pas passé comme prévu. […] On est tombés sur des supporters. C’est le risque en me déplaçant dans toute l’Europe. », commence Mohamed Henni. « C’était chaud, j’étais à ça de me faire démonter. Ils l'ont pas fait, ils auraient dû en profiter parce qu’ils ne sont pas près de me revoir… Il y a des gens qui ne comprennent pas la barrière de l’humour, ce sont des blagues. Le mec veut me rentrer dedans, je comprends que m’attraper, ce serait un trophée pour certaines équipes de Ligue 1. Ils veulent soulever un Marseillais », déplore-t-il.

« On ne met pas tout le monde dans le même panier »

Mohamed Henni tient tout de même à relativiser et à ne pas généraliser, racontant une autre mésaventure du côté de Dortmund la saison dernière : « J'étais cerné, ils allaient me tabasser. J’ai eu la chance incroyable que le leader de la bande aimait trop mes vidéos et a calmé les autres. Comme quoi, on ne met pas tout le monde dans le même panier. Parmi les ultras parisiens, certains ont un cerveau. Ils étaient sept à vouloir me tabasser et il y en a un qui leur a dit de ne pas me toucher. »