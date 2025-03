Greenwood - OM : Le coup de pression !

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce vendredi, à la veille du choc face au RC Lens en Ligue 1, Roberto De Zerbi s’est exprimé au sujet de la période de Mason Greenwood. Après des débuts tonitruants, l’ancien prodige de Manchester United tombé en disgrâce est peu à peu rentré dans le rang et son manque d’influence dans le jeu marseillais est régulièrement pointé du doigt.

Recrue phare de l’été, Mason Greenwood s’est totalement relancé à Marseille. Pointé du doigt et ostracisé depuis ses problèmes avec la justice, le joueur de 23 ans s’est éloigné de l’Angleterre et est devenu un joueur majeur de Ligue 1, changeant au passage de nationalité pour rejoindre la sélection jamaïcaine. Mais du côté de l’OM, on n’est pas encore satisfait…

Tout n’est pas parfait avec Greenwood

Car s’il continue de marquer, avec un 15e but en Ligue 1 face au FC Nantes (2-0), l’ancien de Manchester United semble loin d’exprimer tout son potentiel. Sa nonchalance est souvent pointée du doigt et nombreux observateurs se plaignent qu’il disparaît régulièrement, avec d’énormes passages à vide lors de certains matchs.

« J'en attends plus de sa part, ce qu'il fait ne nous suffit pas »

En conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a confirmé la tendance, demandant plus d’efforts à Mason Greenwood. « On a rapproché Greenwood près du but, avec moins de tâches défensives. Mais j'en attends quand même plus de sa part, ce qu'il fait ne nous suffit pas » a expliqué le coach de l’OM. « S'il veut réussir à maintenir ses attentes de champion, il faut qu'il soit plus constant dans les matchs, qu'il se sacrifie plus, qu'il soit plus déterminant ».