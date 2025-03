L’OM a changé De Zerbi, Riolo balance !

Axel Cornic

Sans aucune compétition européenne et éliminé très vite de la Coupe de France, l’Olympique de Marseille ne joue qu’un match par semaine. Une situation assez confortable pour Roberto De Zerbi, qui semble toutefois s’être figé dans une approche tactique assez classique depuis le début de l’hiver.

Certains pourraient penser qu’avec le temps disponible, Roberto De Zerbi peut tenter des choses et travailler avec tout son effectif. C’est pourtant tout le contraire qui se passe ! Depuis le mois de novembre dernier, le coach de l’OM a décidé de rester sur un onze figé, avec très peu de turnover, ce qui ne lui ressembla pas vraiment.

« De Zerbi démarre quasiment tout le temps avec la même équipe »

Et ce n’est pas passé inaperçu, avec Daniel Riolo qui a évoqué le sujet sur RMC Sport tout récemment. « De Zerbi démarre quasiment tout le temps avec la même équipe, équipe qui a été renforcée au mercato et les renforts ont été intégrés. Dans une époque où on joue beaucoup avec l’effectif, on met les mecs en concurrence et on pratique le turnover » a fait remarquer le sniper de l’After Foot, ce jeudi.

« On n’est pas réellement face à un De Zerbi qui travaille comme il aimerait travailler »

« Je suis allé regarder d’un peu plus près, dans sa carrière avant l’OM c’est quelque chose qu’il pratiquait » a poursuivi Riolo, analysant de près le travail du coach de l’OM. « Il y a un premier argument qui est de dire qu’avec un match par semaine, il n’a pas réellement besoin de le faire (…) On n’est pas réellement face à un De Zerbi qui travaille comme il aimerait travailler. Il est dans la gestion de mission commando ».