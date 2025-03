Coup de théâtre, il a dirigé l’OM en secret !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis février 2021, Pablo Longoria règne d'une main de maitre sur l'OM, qu'il a remodelé à son image. Mais selon un journaliste marseillais, un autre dirigeant travaillait dans l'ombre. Il s'agit de Jacques-Henri Eyraud, son prédécesseur. Selon des sources proches de Frank McCourt, l'ancien président marseillais est, en réalité resté au sein de l'OM un bout de temps.

Officiellement, Pablo Longoria remplaçait Jacques-Henri Eyraud à la tête de l’OM en février 2021. Une jolie promotion pour celui qui occupait alors le rôle de directeur du football.

Le plan de McCourt révélé ?

« C’est quelqu’un qui a été casté, qui est arrivé par un cabinet de chasseur de têtes du clan McCourt. Une grosse expérience dans le football, malgré son jeune âge. C’est quelqu’un d’atypique » a expliqué Alexandre Jacquin, journaliste pour La Provence. Mais selon lui, Longoria n’a pas dirigé seul. Durant deux ans, jusqu’en septembre 2023, Eyraud aurait conservé un rôle administratif au sein de l’OM.

Eyraud est resté dans les parrages

« Certaines personnes dans l’entourage de McCourt nous expliquent proprement qu’il y a qu’un seul président, mais d’autres sources nous disent que c’est finement joué de la part de Frank McCourt. Il va pouvoir contrôler les finances de l’OM, la partie administrative et mettre au front Longoria, un jeune et clean au niveau des supporters. On nous fait presque comprendre que c’est un joli coup de comm pour écarter Eyraud de Marseille sans lui lever l’intégralité de ses pouvoirs » a-t-il déclaré au cours d’un podcast organisé par La Provence.