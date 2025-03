OM - «Méchant» : Il s’est transformé au Brésil !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est l'une des révélations de la saison du côté de l'OM. Luis Henrique explose enfin après avoir suscité de nombreux doutes depuis sa signature. Interrogé sur le rendement de son coéquipier, Leonardo Balerdi n'est toutefois pas surpris et estime que son prêt au Brésil l'a métamorphosé. «Il est devenu méchant», assure le capitaine de l'OM.

Il fait partie des très bonnes surprises de l'OM. Très discret depuis sa signature à Marseille durant l'été 2020, Luis Henrique semblait perdu pour le club phocéen lorsqu'il est retourné au Brésil en juillet 2022. Prêté un an et demi à Botafogo, le natif de João Pessoa était revenu à Marseille le 1er janvier 2024, mais il ne devait être que de passage. Peu convaincant lors de son passage au sien du club de John Textor, Luis Henrique était effectivement annoncé partant, mais Jean-Louis Gasset l'a relancé, avant que Roberto De Zerbi s'appuie à son tour sur lui. Leonardo Balerdi estime ainsi que Luis Henrique a été métamorphosé par son passage au Brésil.

Balerdi s'enflamme pour Luis Henrique

« Il ne me surprend pas ! Je connaissais ses qualités. Depuis qu’il est arrivé (été 2020, peu de temps après Balerdi), il était une trop bonne personne sur le terrain, il fallait qu’il soit plus agressif, plus décidé à tirer, à marquer », analyse le capitaine de l'OM dans les colonnes de La Provence, avant d'en rajouter une couche.

«Il a pris la confiance après son prêt au Brésil, il est devenu méchant»

« Avant, il n’avait pas la personnalité pour se dire : "Ok, je dois marquer moi aussi’". Je lui ai dit et répété : "Tu dois changer, tu peux atteindre le top niveau, frappe au but". Il a pris la confiance après son prêt au Brésil, il est devenu méchant », ajoute Leonardo Balerdi. Autrement dit, Luis Henrique a totalement évolué lors de son prêt à Botafogo, alors que ses prestations ne le laissaient pas présager.