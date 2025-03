De Zerbi : L’OM menacé d’une catastrophe ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Brighton, c’est à l’OM que Roberto De Zerbi a décidé de poursuivre sa carrière d’entraîneur. Alors qu’on promettait l’Italien aux plus grands clubs européens, l’Italien a finalement surpris tout le monde en s’installant sur la Canebière. Mais pour combien de temps ? La menace planerait du côté de l’OM à propos d’un potentiel départ de De Zerbi, très courtisé du côté de la Serie A.

Cherchant un nouvel entraîneur l’été dernier pour remplacer Jean-Louis Gasset, l’OM avait frappé fort. Alors qu’on parlait de Paulo Fonseca ou Sergio Conceiçao, c’est finalement Roberto De Zerbi, l’un des techniciens les plus prometteurs de sa génération, qui a pris place sur le banc olympien. L’Italien a alors signé un contrat de 3 ans, mais voilà qu’il est d’ores et déjà question de son avenir. Les rumeurs commencent en effet à fuser de l’autre côté des Alpes à propos de De Zerbi.

La Juventus et le Milan AC pensent à De Zerbi

Reverra-t-on Roberto De Zerbi en Serie A, lui l’ancien entraîneur de Sassuolo ? Ce scénario fait l’objet de certaines rumeurs en Italie. En effet, malgré un contrat de 3 ans à l’OM, l’entraîneur transalpin est notamment annoncé dans le viseur de la Juventus et du Milan AC. Alors que ça ne se passe pas très bien avec Thiago Motta et Sergio Conceiçao, le nom de De Zerbi aurait visiblement été coché dans le Piémont et en Lombardie. De quoi faire trembler l’OM ?

« J'aimerais rester 2, 3, voire 4 ans »

Le fait que Roberto De Zerbi soit désiré, c’est une autre chose. Mais qu’il veuille quitter l’OM, c’est autre chose. Et pour le moment, on en semble bien loin. Et ce n’est autre que le principal intéressé qui l’avait assuré. En effet, récemment, De Zerbi expliquait à propos de son avenir à l’OM : « Je le répète : l'OM sera le dernier club que j'entraînerai en France. Pas parce que je veux partir demain, ni à la fin de la saison. J'aimerais rester 2, 3, voire 4 ans, je ne sais pas combien de temps. (…) Aujourd'hui, j'ai choisi de rester ici, je me sens bien ici. Je n'ai absolument aucune intention de partir. Peut-être que certains préféreraient me voir partir, mais ce n'est pas mon cas, et ce n'est pas du tout dans mes projets ».

Alors, va-t-on assister à une catastrophe à l’OM avec Roberto De Zerbi ?