OM : Règlement de comptes annoncé dans le vestiaire !

Le ton est monté dans le vestiaire lors de la rencontre entre l'OM et Nantes (victoire 2-0). Mécontent de la première période réalisée par ses hommes dimanche, Roberto de Zerbi a dit les quatre vérités à son groupe. Un coup de gueule salvateur puisque le club phocéen a marqué à deux reprises en seconde période.

Face à Nantes, l’OM a assuré l’essentiel. Le club marseillais a conforté sa place de dauphin en l’emportant au Vélodrome grâce à deux buts tardifs de Mason Greenwood et d’Amine Gouiri. Mais pendant la mi-temps, les murs ont tremblé dans le vestiaire. Sur le plateau de BFM Marseille, Leonardo Balerdi est revenu sur le discours de Roberto de Zerbi.

De Zerbi a haussé la voie

« On n’était pas bien en première mi-temps. Le coach nous a dit de rester concentré parce qu’on avait la pression. Ce n’était pas notre meilleur match. Le coach nous a dit de continuer à pousser, de faire comme à l’entraînement. Quand on a inscrit le premier but, c’était plus facile » a confié le défenseur argentin.

« J’essaye toujours de parler, de m’exprimer »

Capitaine de l’OM, Balerdi a aussi pris la parole en compagnie d’autres leaders du vestiaire. « J’essaye toujours de parler, de m’exprimer. Si je ne fais pas en français, je le fais en espagnol. Rongier et Maupay parlent aussi, il y a beaucoup de leaders cette année » a-t-il déclaré.