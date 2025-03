«C’est grave», le boss de l’OM en plein scandale

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès est revenu sur la polémique provoquée par Pablo Longoria après ses accusations de corruption envers l’arbitrage français, pour lesquelles il a écopé d’une suspension de 15 matchs. Le journaliste a condamné les propos du président marseillais et plus globalement l’attitude de l’OM vis-à-vis de l’arbitrage.

Incontrôlable le 22 février dernier après la défaite de l’OM sur la pelouse de d’Auxerre (3-0), Pablo Longoria est allé jusqu'à parler de corruption pour dénoncer ce qu’il considère comme des erreurs d’arbitrage contre son équipe. Des faits pour lesquels il a écopé d’une suspension de 15 matchs par la commission de discipline de la LFP.

«Ce qu’a fait Longoria est quand même suffisamment grave»

Les arbitres français ont fait front face à ces accusations et les 111 arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2 ont porté plainte en diffamation contre Pablo Longoria, qui est rapidement revenu sur ses propos. Depuis le début de la saison, l’OM a décidé de ne rien laisser passer concernant l’arbitrage, une attitude critiquée par le journaliste Pierre Ménès.

«L’attitude du club vis-à vis de l’arbitrage est mauvais»

« Il faut surtout se demander comment 111 arbitres déposent plainte contre un président. Ce qu’a dit et ce qu’a fait Longoria est quand même suffisamment grave pour susciter une réaction de tous. La faute est sur Longoria et non pas sur les arbitres (…) L’attitude du club vis-à vis de l’arbitrage est mauvais », a déclaré Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.