OM - Longoria : McCourt a pris sa décision !

Arnaud De Kanel

L'OM est une nouvelle fois sous le feu des projecteurs, mais pas pour ses performances sur le terrain. Cette fois, c’est son président, Pablo Longoria, qui agite l’actualité après une sortie médiatique enflammée à l’issue du match face à l’AJ Auxerre. Furieux après la rencontre, le dirigeant marseillais n’a pas mâché ses mots, laissant entendre que des pratiques douteuses gangrèneraient la Ligue 1. Malgré cette tempête, Longoria peut compter sur un soutien de poids : celui de Frank McCourt. Le propriétaire du club phocéen, loin de se désolidariser de son président, affiche un soutien sans faille.

Pablo Longoria n’a pas mâché ses mots après la rencontre opposant l'OM à l’AJ Auxerre. Furieux contre l’arbitrage, le président marseillais a laissé éclater sa colère, pointant du doigt deux décisions litigieuses : l’expulsion de Derek Cornelius et un penalty non sifflé en faveur de son équipe. Visiblement à bout, Longoria a dénoncé ce qu’il considère comme une injustice flagrante, allant jusqu’à évoquer des soupçons de corruption en Ligue 1. Une sortie musclée qui s’accompagne d’un constat amer sur le niveau du championnat français, qu’il n’a pas hésité à critiquer avec virulence. De quoi pousser Frank McCourt à se séparer de son président ?

Longoria soutenu à «100%»

La réponse est non. Selon les informations du Parisien, Pablo Longoria est toujours « soutenu à 100 % » par Frank McCourt. Le propriétaire de l'OM aurait d'ailleurs apprécié le mea culpa de Longoria.

Longoria se projette

Nouvelle preuve donc que Pablo Longoria va poursuivre son aventure à l'OM. Mercredi, après l'annonce de la sanction, le club phocéen avait d'ailleurs donné des indices sur l'avenir de son président. « Le Président du directoire reste motivé et déterminé par la réussite du projet à trois ans de l'OM qu'il a impulsé l’été dernier. Pablo Longoria poursuivra également tous ses efforts pour le développement et la valorisation du football français, au niveau national et international », indiquait l'OM dans un communiqué. Frank McCourt a pris sa décision.