«Miracle», il refuse des géants européens pour l’OM !

Très en vue à Brighton (2022-2024), Roberto de Zerbi était promis à rejoindre un cador européen l'été dernier. Selon plusieurs sources, le technicien italien avait été contacté par le Bayern Munich et Manchester United. Mais convaincu par les arguments de Pablo Longoria, De Zerbi a rejoint l'OM. Une arrivée miraculeuse selon Ludovic Obraniak.

Habitué à la valse des entraîneurs, l’OM est en quête de sérénité à ce poste. Avec Roberto de Zerbi, il espère avoir réglé ce dossier pour les trois prochaines années. Il faut dire que le club marseillais a réalisé un gros coup en attirant le technicien italien, loué par les plus grands en Angleterre comme Pep Guardiola ou Jürgen Klopp.

De Zerbi a refusé plusieurs clubs

Cette côte lui a ouvert les portes des plus grandes équipes européennes. Selon certaines sources, le Bayern Munich et Manchester United avaient pensé à lui, mais c’est bien l’OM qui s’est montré le plus convaincant, en lui laissant carte blanche. Pour Ludovic Obraniak, l’arrivée de De Zerbi relève presque du miracle.

« Le voir à Marseille c’est un miracle »

« Je m’attendais à ce que De Zerbi aille dans un top 10 européen. Donc le voir à Marseille c’est un miracle. Même si le Vélodrome est un atout » a-t-il déclaré au cours d'un entretien accordé à Massilia Zone.