Lamine Yamal : Réunion au sommet pour le faire changer d’équipe !

La rédaction

Brillant avec l’Espagne durant l’Euro, Lamine Yamal aurait pu connaître un tout autre destin international. Courtisé par le Maroc, le jeune crack du FC Barcelone a finalement choisi la Roja. Dans une interview accordée à AS, Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, révèle les coulisses de cette tentative de séduction avortée.

Lamine Yamal a brillé avec l’Espagne lors du dernier Euro, notamment avec un superbe but face à l’équipe de France, et un titre de champion d’Europe à la clé. Une aventure qui commence parfaitement… mais qui aurait pu être totalement différente. Le crack du FC Barcelone aurait en effet pu opter pour la sélection nationale du Maroc. Dans une longue interview accordée au média espagnol AS, Walid Regragui, sélectionneur des Lions de l’Atlas, a révélé avoir tout tenté pour convaincre Lamine Yamal de rejoindre le Maroc.

«Lamine a été très clair»

«C’est facile à expliquer. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que peut-être le projet qu’on lui a présenté n’était pas bon, que l’entraîneur lui a dit qu’il allait jouer avec les moins de 23 ans. Comment puis-je dire à Lamine Yamal qu’il va jouer avec les moins de 23 ans ! À 16 ans, il jouait déjà avec l’équipe première de Barcelone ! Mais j’ai appelé El Khannous à 18 ans, Ben Seghir à 18 ans… Lamine a été très clair. C’est un joueur qui a joué avec les équipes de jeunes espagnoles. L’Espagne lui a aussi proposé un bon projet. Ils ont été clairs avec lui, comme moi. Je suis sûr qu’ils lui ont dit qu’il allait jouer le Championnat d’Europe et qu’il serait un membre permanent de l’équipe senior. Et ils ont tenu parole. Il y a des gens qui promettent des choses et ne les tiennent pas, mais avec lui, ce n’est pas le cas», explique Walid Regragui au sujet de Lamine Yamal avouant avoir voulu le faire changer d’équipe.

«Tu peux entrer dans l’histoire avec le Maroc»

Malgré son attachement à la Roja, Walid Regragui a tenté de séduire Lamine Yamal avec un projet fort :

«C’était son choix. Il a été clair avec moi. Je l’ai rencontré après l’une de ses premières titularisations avec Barcelone. Nous n’avions qu’une heure, car à La Masia, il y a un couvre-feu à midi pour les mineurs. Je l’ai rencontré avec son grand-père. Nous avons parlé du projet, du fait qu’il allait avoir une place fixe dans l’équipe, de la Coupe d’Afrique, de la Coupe du monde 2026 et de celle de 2030 à domicile. "Tu peux entrer dans l’histoire avec le Maroc…" Je lui ai donné tout l’amour que je pouvais. La fédération a tout essayé. Mais il a choisi sa famille. Il m’a appelé : "Coach, je vais jouer pour l’Espagne", m’a-t-il dit. "Je suis né ici et j’ai joué dans les équipes de jeunes", a-t-il argumenté. Et j’ai compris que, pour lui, c’était la chose la plus normale à faire. Je l’ai remercié pour son respect. Je lui ai dit : "Si tu y réfléchis et que tu changes d’avis, tu as mon numéro. Appelle-moi." Je lui souhaite bonne chance.»