Le PSG s'est offert son Lamine Yamal !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, le PSG a levé la clause libératoire à 50M€ d'Ousmane Dembélé. Interrogé sur le numéro 10 du club de la capitale, Javier Pastore s'est totalement enflammé. Selon l'ancien international argentin, Ousmane Dembélé joue dans la même cour que Lamine Yamal, le crack du FC Barcelone.

Formé au Stade Rennais, Ousmane Dembélé s'est exilé en Allemagne lors de l'été 2016. En effet, le Borussia Dortmund a dépensé environ 35M€ pour s'attacher les services de l'international français. Et après avoir passé seulement une saison au BVB, Ousmane Dembélé a signé au FC Barcelone, qui a lâché la somme folle de 135M€ pour le recruter.

PSG : Pastore est séduit par Dembélé

Pensionnaire du FC Barcelone pendant six années, Ousmane Dembélé a fait son retour en France lors de l'été 2023. En effet, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a levé la clause libératoire, fixée à 50M€, de l'attaquant de 27 ans. Et aujourd'hui, Ousmane Dembélé fait le plus grand bonheur de Luis Enrique.

«Avec Yamal, ils font partie des footballeurs inclassables»

Lors d'un entretien accordé au Parisien, Javier Pastore n'a pas tari d'éloges à l'égard d'Ousmane Dembélé, affirmant qu'il était de la même trempe que Lamine Yamal (17 ans), le phénomène du FC Barcelone. « Quelle est la caractéristique qui vous plaît chez Ousmane Dembélé ? C’est son sens du dribble incroyable. Tu ne sais jamais s’il va partir à droite ou à gauche, s’il va s’arrêter, s’il va faire un petit pont. C’est un joueur unique. Avec Lamine Yamal, ils font partie de la catégorie des footballeurs inclassables », a déclaré l'ancien numéro 10 du PSG.